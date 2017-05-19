Avanos'ta 19 Mayıs, coşkuyla kutlandı

Metin YILDIRIM/AVANOS (Nevşehir) () - 19 MAYIS Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Nevşehir'in Avanos ilçesinde coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtı önünde toplanan gençler ve vatandaşlar, Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunda bulunup hep birlikte İstiklal Marşı'nı söyledi. Ellerinde dev Türk bayrağı bulunan bir grup genç, şehir turu attıktan sonra, meydana geldi. Bayraklı gençlerin alana gelişi, vatandaşlar tarafından uzun süre alkışlandı.

Üzerlerine ayyıldızlı tişört giyen bazı gençler de atlarıyla meydana gelirken, bir grup genç de bisikletleriyle şehir turu attılar. Bayram kutlamalarına genci, yaşlısı, kadını, erkeğiyle binlerce Avanoslu katıldı.

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