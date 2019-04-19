Av yasağında olta balıkçısının yüzü güldü

ÇANAKKALE'de, 15 Nisan'da başlayan av yasağı, olta balıkçılarının yüzünü güldürdü. Balıkçıların kordon boyunda yakalayıp, su dolu kaplar içinde canlı olarak satışa sunduğu uskumru, kolyoz, karagöz, mercan ve istavrit gibi balık çeşitleri, büyük rağbet görüyor.Türk denizlerinde trol ve gırgırlar için 15 Nisan'da av yasağı başladı. Yasakların ardından tezgahlarda olta balıkçılarının tuttuğu balıklar yer almaya başladı. Boğaza tekneyle açılan olta balıkçıları ile Çanakkale iskelesinde amatör balıkçılar, uskumru, kolyoz, karagöz, mercan, istavrit gibi balıkları avlıyor. Avlanan balıklar, balıkhane tezgahlarındaki yerini alıyor. Ayrıca olta balıkçılarının kordon boyunda teknelerini bağladıkları balıkçı barınağı rıhtımında, balıklar su dolu kaplar içinde canlı olarak satışa sunuluyor. Bir kilo çinekop 40, istavrit 20 ve uskumru 30 TL'den alıcı buluyor.Yasak döneminde olta balıkçılarının avları sayesinde vatandaşlar taze balık yiyebilmenin keyfine varıyor.​Çanakkale'de 26 yıldır balıkçılık yapan Ayhan Kazıcı (63), şu anda mevsim balıkları uskumru, kolyoz, istavrit, çinekop, mercan ve karagöz yakaladıklarını söyledi. Denizdeki balık stokunun ise bilinçsiz avlanma nedeniyle her geçen yıl azaldığını belirten Kazıcı, "Balıkçılıkla geçimini sağlayan arkadaşlarımızın işi zor. Büyük tekneler, gırgırlar ağla çalıştığı için onlar bol miktarda balık yakalıyor. Ama olta balıkçıları bu balıkları tek tek yakalıyor. Tek tek yakalanan balık ise tabi ki az, ama daha değerli oluyor" dedi.

FOTOĞRAFLI