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AÜ'deki 'Türk turizmi tarihi' tartışması büyüyor

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANADOLU Üniversitesi'nden (AÜ) 22 öğretim elemanının 522 turizmciyle yapılan görüşmeler sonucu ortaya çıkardığı, Türk turizminin tarihini ele alan 9 ciltlik kitabın üniversite matbaasında basılma talebinin...

AÜ'deki 'Türk turizmi tarihi' tartışması büyüyor

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANADOLU Üniversitesi'nden (AÜ) 22 öğretim elemanının 522 turizmciyle yapılan görüşmeler sonucu ortaya çıkardığı, Türk turizminin tarihini ele alan 9 ciltlik kitabın üniversite matbaasında basılma talebinin reddedilmesine kitabın mimarı Prof. Dr. Nazmi Kozak, tepki gösterdi. Prof. Dr. Kozak, bunun şahsına yönelik mobbing olduğunu ileri sürdü.
Türk turizminin dünden bugüne gelişimi ile bu gelişime katkı yapan kişi ve kurumları tanıtmak, gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla gerçekleştirilen 'Türkiye Turizmi Tarih Projesi', 2012- 2015 yıllarında AÜ'den Prof. Dr. Kozak başkanlığında 22 öğretim elemanı tarafından tamamlandı. Rektör değişiminden sonra 7 bin 700 sayfalık, 9 ciltlik kitabın baskısına 'iş yoğunluğu' gerekçesiyle izin verilmediği öne sürüldü. AÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, baskıya izin verilmediği iddialarının doğru olmadığını, Prof. Dr. Kozak'ın eşinin rektör adayı olduğu için böyle bir girişimde bulunduğunu söyledi.
'MOBBİNG' İDDİASI
Prof. Dr. Kozak'tan da Prof. Dr. Gündoğan'ın iddialarına yanıt geldi. Kozak, 'Türkiye Turizmi Sözlü Tarih Araştırması'ndan üretilen kitapların ve belgesellerin basımına izin verilmemesinin, Gündoğan'ın 2014 yılında rektörlük görevine atanmasının ardından şahsına yönelik sayısız mobbingden biri olduğunu ileri sürdü. Mobbing ile ilgili konuları başta Yükseköğretim Kurulu (YÖK) olmak üzere ilgili makamlara bildirdiğini; ancak şimdiye kadar sonuç alamadığını kaydeden Prof. Dr. Kozak, şöyle konuştu:
“Kitapların basımıyla ilgili süreç, 2015 yılından beri devam etmektedir. Yeni değildir. Kabul edilen araştırma projesinin bütçesinde kitapların basımı ve belgesel hazırlama ile ilgili kalemler olup, bunlar için yeterli miktarda bütçe ayrılmış ve rektörlükte kabul edilmiştir. Ancak Prof. Dr. Naci Gündoğan göreve geldikten sonra kitapların basımı için yaptığımız basım için ihaleye çıkılması talebi başvurumuza olumsuz yanıt verilmiş, ardından kitapların üniversite matbaasında basılması talebimiz de matbaanın iş yoğunluğu gerekçesiyle reddedildi."
'BİLİM ADAMINA YAKIŞMAYAN TAVIR'
Prof. Dr. Kozak, kitapların üniversite matbaasında basım için sıra beklediği beyanının doğru olmadığını, konuyla ilgili yazışmaların bulunduğunu kaydetti. Kozak, “Eşimin rektör adaylığı konusuyla bağlantı kurulmaya çalışılması hoş olmayan bir durumdur. Zira eşim rektör adayı olmaya Aralık 2017 başı karar vermiştir. Dolayısıyla kitapların basımı ile adaylık konusu arasında bağlantı kurulmaya çalışması, bir bilim adamına yakışmayan bir tavır olmuştur" dedi.

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