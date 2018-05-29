Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
DİSK Genel Başkanlığına Arzu Çerkezoğlu seçildi
DİSK Genel Başkanlığına Arzu Çerkezoğlu...
Irak'ın kuzeyinden acı haber: 1 şehit
Irak'ın kuzeyinden acı haber: 1...
Bahçeli: Cumhur İttifakı, 565 yıl önceki aşk, ahlak ve adanmışlıktır
Bahçeli'den 'Millet ittifakı'na bizans göndermesi
Fıtık ameliyatı sonrası vücut 6 hafta dinlendirilmeli
Fıtık ameliyatı sonrası vücut 6...

ATSO Başkanı'nın facebook hesabı hacklendi

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin'in facebook hesabını çalan kişi ya da kişiler, belirli aralıklarla yaptıkları paylaşımlarla iki banka ile ilgili sayfasındaki arkadaşlarına çağrıda...

ATSO Başkanı'nın facebook hesabı hacklendi

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin'in facebook hesabını çalan kişi ya da kişiler, belirli aralıklarla yaptıkları paylaşımlarla iki banka ile ilgili sayfasındaki arkadaşlarına çağrıda bulundu. Çetin tüm çabalara rağmen hesabı kapatamadığını belirterek, facebook ile görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.
ATSO Başkanı Davut Çetin'in facebook hesabını çalan kişi ya da kişiler, saat 02.00'den beri bu hesaptan 'Vakıfbank ya da Yapıkredi hesabı olan bir arkadaşım yazabilir mi?' paylaşımında bulunuyor. Gün boyunca aynı mesajın paylaşımı belirli aralıklarla devam etti. Başkan Çetin, paylaşımların yapıldığı hesabın kendisine ait olduğunu, ancak paylaşımları bu saate kadar engelleyemediklerini söyledi. Çetin, "Hesabı geri almak için çalışma başlattık. Siber suçlara suç duyurusunda bulunduk. Şifre hacklendiği için hesabı kapatamıyor ve geri alamıyorum. Konuyla ilgili facebook ile de görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

web tasarım
İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325