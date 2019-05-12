Atölyeye dönüştürdüğü evinin odasında süs eşyası üretiyor

ÇORUM’da bir çocuk annesi Yeliz Ünal (38), atölyeye dönüştürdüğü evinin bir odasında hediyelik süs eşyaları yaparak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Kentte, Kale Mahallesi'nde bir apartmanda eşi ve bir çocuğuyla yaşayan Yeliz Ünal'ın hediyelik süs eşyaları ilgi görüyor. Artan siparişler üzerine evine ait bir odayı kendisine atölye yaparak çalışmalarını geliştiren Ünal, hobisini işe dönüştürdü. Ünal, evinde ürettiği el emeği göz nuru süs eşyalarından elde ettiği gelirle de aile ekonomisine katkı sağladığı söyledi. Ünal, "Eşim öğretmen ve aldığı maaş ortada bende eşime katkıda bulunmak için sipariş aldığım süs eşyalarını satarak katkıda bulunuyorum. İşe girmek için pek çok sınava girdim. Ancak, işe yerleşemedim. Bende bu işi yapmaya karar verdim. İşimi severek yapıyorum. Yaptığım isten zevk alıyorum. Evimizde, ofisimizde hatta arabamızda bile koyabileceğiniz el emeği göz nuru süs eşyaları üretiyorum. Yaptığım iş basit gibi gözükse de, büyük uğraş veriyorum" dedi.

ANNELER GÜNÜNDE ÇALIŞIYORUM

Evinin bir odasını ve balkonu atölye olarak kullandığını da belirten Ünal, "Ben bir anneyim ve bugünde anneler günü, anneler gününde bile çalışıyorum. Çünkü, hem aile bütçeme katkıda bulunuyorum. Hem de çocuğumun geleceği için birikim yapıyorum" diye konuştu.



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