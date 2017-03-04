ATO'dan TOKİ'ye Tekstilciler Sitesi isteği

ANKARA, ()- TOKİ Başkanı Ergün Turan'ı ziyaret eden Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve yönetim kurulu, Tekstilciler Sitesi kurulması için taleplerini iletti. TOKİ Başkanı Turan, Tekstilciler Sitesi projesinin uygun şartlarda hayata geçirilebileceğini söyledi.

Gürsel Baran başkanlığındaki ATO Yönetimi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan’ı ziyaret etti. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, TOKİ Başkanı Turan’ı ziyareti sırasında, tekstil üretimi yapan sanayicilerin yer konusunda sıkıntı yaşadıklarını ifade etti. Baran, “Tekstil üretimi yapan sanayicilerimiz işyerlerini, fabrikalarını büyütmek istiyorlar. Fakat binaya yatırım yapacak durumda değiller. Olan imkânlarını makine ve ekipmana vermek istiyorlar” diye konuştu. Baran, TOKİ arazisi üzerine uzun vadeli ve uygun ödeme koşullarıyla sanayi tesisleri kurulması talebinde bulundu.

TOKİ Başkanı Ergün Turan ise projenin TOKİ olarak ATO ile iş birliğine özel önem verdiklerini söyledi. ‘’Ülkemizin dört bir yanında vatandaşlarımızın güvenli yapılarda, daha güzel şehirlerde yaşamaları için ortak bir çaba içindeyiz. Konutlarımızın yanı sıra ekonominin ana damarlarından ticaret ve sanayinin güçlü bir alt yapı üzerine bina edilmesi için, aynı arayış ve gayreti sürdürüyoruz’’ diyen TOKİ Başkanı Turan, tekstilciler sitesi projesinin uygun şartlarda hayata geçirilebileceğini, bankalarla görüşme yapılarak uzun vadeli finansman sağlanabileceğini söyledi. Kayseri ve Diyarbakır’da uyguladıkları kümelenme modeline dayalı projelerden örnekler veren Turan, kümelenmenin Ankara’nın ve Türkiye’nin gelişimine katkı sağlayacağını vurguladı.

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Deryal de bedava arsa istemediklerini, TOKİ’nin konut sistemine benzer uzun vadeli ödeme yöntemiyle sanayi tesisleri inşa etmesini talep ettiklerini söyledi. ATO Yönetim Kurulu Üyesi ve Tekstil Tuhafiye Mefruşat Meslek Komitesi Başkanı Faruk Köylüoğlu ise şunları söyledi:

“Tekstilciler olarak ayrı ayrı yerlerde iş yapıyoruz. Hep birlikte olalım. Bizim bir uluslararası rekabeti geliştirme projemiz var. Yoğun işçi çalıştıran, istihdam sağlayan bir sektörüz. Aslında bizimkisi bacasız sanayi. Çevreyi kirletmiyoruz. Çevreye saygılı bir kümelenme içerisindeyiz. Bir araya gelip orada bir sinerji yaratalım istiyoruz. TOKİ 10 yıl vadeli, 20 yıl vadeli ev yapıp satıyor. Eğer mümkünse TOKİ bize de arazi üzerine fabrikamızı yaparak vadeyle versin. Biz de bu vesileyle memleketimize katkı sağlayalım.”



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