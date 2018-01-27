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ATM’de şifresi girili unutulan kredi kartını görevlilere teslim etti

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Koray Ulaş (28), bir bankanın ATM'sinde şifresi girilmiş şekilde unutulan kredi kartını, banka müdürüne teslim ederek, sahibine ulaşmasını sağladı. Malkara'da Koray Ulaş, Gazibey Mahallesi İsmet İnönü...

ATM’de şifresi girili unutulan kredi kartını görevlilere teslim etti
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Koray Ulaş (28), bir bankanın ATM'sinde şifresi girilmiş şekilde unutulan kredi kartını, banka müdürüne teslim ederek, sahibine ulaşmasını sağladı.
Malkara'da Koray Ulaş, Gazibey Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki bir bankanın ATM'sinde şifresi girilmiş şekilde unutulan kredi kartı gördü. Ulaş, kartı alıp banka müdürüne götürdü. Sahibiyle iletişime geçen banka görevlileri, kredi kartını sahibine ulaştırdı. Koray Ulaş, "Kendi işlemim için ATM’ye gitmem gerekiyordu. Benden önce işlem yapan kişi şifresini girmiş, kartını unutmuş. 'İşleme devam etmek istiyor musunuz?' diye sordu. Ben de basınca işleme devam etti. Baktım 9 -10 bin liralık bir limit gözüktü. Para limitini başka bir işlem yapmadan hemen iptal tuşuna bastım. Kartı geri aldım. Banka müdürünün yanına gittim durumu anlattım" dedi.

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