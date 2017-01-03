ATM'yi ateşe verip, zabıta aracının camını kırdı

Ekrem ÇAĞLAR/SALİHLİ (Manisa), () - MANİSA'nın Salihli ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 25 yaşındaki D.B., bir bankanın ATM'sini ateşe verip, park halindeki bir zabıta aracının ön camını taş atıp kırınca polis tarafından gözaltına alındı.

Bugün saat 01.30 sıralarında Salihli Belediyesi önüne gelen D.B., elindeki benzine batırılmış bir bez parçasını yakıp, buradaki bir bankanın ATM cihazını ateşe verdi. ATM'de maddi hasar meydana geldi. D.B., ardından da yerdeki bir parke taşını söküp, belediye binasının yanında park halindeki zabıta aracına attı. Taşın isabet ettiği zabıta aracının ön camı kırıldı. Gürültüler üzerine dışarı çıkan belediyenin özel güvinlik görevlileri ve zabıta ekipleri, D.B.'yi yakalayıp, etkisiz hale getirdi. D.B., olay yerine çağrılan polis ekibine teslim edildi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen D.B., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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