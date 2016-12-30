Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Son dakika... PKK'nın 5 üst düzey yöneticisi yakalandı
PKK'nın 5 üst düzey yöneticisi...
İşçiden 1,404 liralık asgari ücrete "dokuz maddelik" itiraz
Asgari ücrete 9 maddelik itiraz
FETÖ operasyonunda 3 subay asker tutuklandı
3 rütbeli asker FETÖ'den tutuklandı
İran, ateşkesi olumlu karşıladı.
İran, Suriye'de ateşkese nasıl bakıyor

ATM'lere yılbaşı kutlamalarına hayır afişine gözaltı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), () - MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, bankaların otomatik para çekme makinelerine 'Ey Müslüman kardeşlerim! Kafirin bayramı olan yılbaşı kutlamalarına hayır' yazılı el ilanı yapıştırdığı...

ATM'lere yılbaşı kutlamalarına hayır afişine gözaltı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), () - MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, bankaların otomatik para çekme makinelerine 'Ey Müslüman kardeşlerim! Kafirin bayramı olan yılbaşı kutlamalarına hayır' yazılı el ilanı yapıştırdığı belirlenen 35 yaşındaki Ömer D. polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki kimlik sorgulamasının ardından Turgutlu Belediyesi Zabıta ekiplerine teslim edilen Ömer D., 'çevreyi kirletmek' suçundan işlem yapılmak üzere tutanak tutulup, serbest bırakıldı.
Atatürk Bulvarı'ndaki Orta Park'ta bulunan banka ATM'lerine dün saat 23.00 sıralarında yılbaşı kutlamalarına tepki gösterilen el ilanı yapıştırıldı. Üzerinde Suriye'deki savaşta çekilen fotoğraflar da bulunan 'Sizi Rabbime şikayet edeceğim' başlıklı el ilanında 'Tüm dünya Müslümanlar'ı kafirin zulmü altındayken, Ey Müslüman kardeşlerim! Kafirin bayramı olan Yılbaşı kutlamalarına hayır! Ve zulüm yapanlara en ufak meyil göstermeyin, yoksa size ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka velileriniz de yoktur, sonra yardım göremezsiniz' ifadeleri yer aldı.
İhbar üzerine el ilanlarını toplayan polis, bunları yapıştıran kişinin ilçede market işleten Ömer D., olduğunu tespit edip, gözaltına aldı. Ömer D., polisteki kimlik sorgusunun ardından Turgutlu Belediyesi Zabıta ekiplerine teslim edildi. Zabıta, Ömer D., hakkında 'çevreyi kirletmek' suçundan tutanak tutup, encümene gönderdi. Ömer D., işlemlerinin ardından serbest kaldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55