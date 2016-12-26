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Atlı kadınlar doğaya yiyecek bıraktı

Turgay İPEK / ERZURUM, () - ERZURUM'da hafta sonu gittikleri çiftlikte ata binip stres atan kadınlar, yaban hayvanlar için de doğaya yem bıraktı. Dört nala sürdükleri atlarla karla kaplı Palandöken Dağı eteklerine giden kadınlar, çetin kış...

Atlı kadınlar doğaya yiyecek bıraktı

Turgay İPEK / ERZURUM, () - ERZURUM'da hafta sonu gittikleri çiftlikte ata binip stres atan kadınlar, yaban hayvanlar için de doğaya yem bıraktı. Dört nala sürdükleri atlarla karla kaplı Palandöken Dağı eteklerine giden kadınlar, çetin kış koşullarında zor durumda kalan yaban hayatı için yem götürdü. Etkinliği organize eden çiftlik sahibi Demiz Demir, "Yaklaşık 40 santim karın bulunduğu doğada zor durumda kalan hayvanları unutamazdık. Hem at biniyoruz hem de doğaya yem bırakıyoruz" dedi.
Erzurum'da çeşitli meslek gruplarına sahip kadınlar, hafta sonları merkez Palandöken ilçe sınırlarında mimar Deniz Demir'e ait at çiftliğine giderek güzel bir hafta sonu geçiriyor. Kışın karda, yazın da diz boyu yeşillikte dört nala at süren kadınlar, hafta boyu yaşadıkları yoğun iş temposunun stresini Erzurum ovasına atıyor. Son günlerde yoğun kar yağışının ardından yaşanan Sibirya soğuklarında yaban hayatı unutmayan kadınlar, atla gezdikleri Palandöken Dağı etekleri ve Erzurum ovasına yiyecek bıraktı. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu dağlık bölgeye çıkan kadınlar, çok mutlu olduklarını söyledi.
'İŞ STRESİNİ ATIYORUZ'
Çiftliğin sahibi Deniz Demir doğayı çok sevdiği için şehrin biraz dışında çiftlik kurduğunu belirterek şunları anlattı:
"Burada koyundan keçiye, tavuktan kuşa kadar birçok hayvan besliyorum. Özel atlarım da var. Benim bu tutkumu gören bazı arkadaşlar da at alıp çiftliğe bıraktı. Özellikle hafta sonları gruplar halinde atla gezintiye çıkıyoruz. Böylelikle hafta boyu yaşadığımız iş stresini burada atıyoruz. Son günlerde yoğun karda atlarla gezerken, yanımızda taşıdığımız ekmekleri de doğaya bırakıyoruz."
BAŞHEKİMİN AT TUTKUSU
Daha önce atları değil sevmek korkudan yanına dahi yaklaşamadığını söyleyen özel bir hastanenin başhekimi ve kadın doğum uzmanı Demet Saykömeç, şimdi bunun bir tutku haline geldiğini söyledi. Hafta sonlarını iple çektiğini belirten Dr. Saykömeç, "Antalya'dan bir at aldım. Her hafta sonunu onunla geçiriyorum. Çiftlikte buluşan kadınlar atlara binip güzel bir gün geçiriyoruz. Çocuklarımız gibi ilgilendiğimiz atlarla özellikle kışın yaban hayat için doğaya yem bırakıyoruz. Geceleri çiftliğin etrafına çok sayıda kurt ve tilki geliyor. Deniz hanımın sayesinde Erzurum'da at binmeyen kadın kalmayacak gibi" dedi.

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