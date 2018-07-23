Atletizm Milli Takım Antrenörü Tunç, son yolculuğuna uğurlandı

ERZURUM Palandöken Dağı'nda kampta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Atletizm Milli Takım Antrenörü İbrahim Tunç'un (44) cenazesi, memleketi Konya'da gözyaşları içinde toprağa verildi.

Palandöken Dağı'ndaki bir otelde 2 aydır kamp yapan Atletizm Milli Takımı'nın antrenörlerinden İbrahim Tunç, geçen Cumartesi günü antrenman sonrası dinlenmek için odasına gitti. Burada bir süre sonra rahatsızlanan Tunç, duvara vurarak yan odada kalan sporcularından yardım istedi. İbrahim Tunç'u resepsiyona indiren sporcular, durumu otel yönetimine bildirdi. Tunç, otele çağrılan ambulansla Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. İbrahim Tunç, burada yapılan tüm müdahalalere rağmen kurtarılamadı. Tunç'un kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. 6 yaşında bir çocuk babası İbrahim Tunç'un cenazesi, Erzurum Adli Tıp Grup Başkanlığı'ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Cenazesi memleketi Konya'ya getirilen İbrahim Tunç için ilk tören Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde yapıldı. Törene, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ile Tunç'un ailesi, sporcuları ve mesai arkadaşları katıldı. Törende İbrahim Tunç'un yakınları gözyaşlarını tutamadı. Kuran-ı Kerim tilaveti ve helallik alınmasının ardından Tunç'un cenazesi Hacı Fettah Mezarlığı'na götürüldü. İbrahim Tunç'un cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.



FOTOĞRAFLI