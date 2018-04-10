escort bayan www.cid9.com Gümbet Escort Bodrum Bodrum Escort
eskişehir bayan escort www.sexcay.com Odunpazarı Escort
izmit bayan escort www.piy7.com izmit Escort escort izmit kocaeli escort gebze escort escort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin...
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...

Atlasglobal, KKTC uçuşlarını sürdürüyor

Murat ÇAKIR- Sefa KARAHASAN/İSTANBUL, LEFKOŞA, () - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, hava yolu şirketi Atlasglobal tarafından ülkeye yapılan seferlerin durdurulduğu bilgisinin doğru olmadığını söyledi....

Atlasglobal, KKTC uçuşlarını sürdürüyor

Murat ÇAKIR- Sefa KARAHASAN/İSTANBUL, LEFKOŞA, () - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, hava yolu şirketi Atlasglobal tarafından ülkeye yapılan seferlerin durdurulduğu bilgisinin doğru olmadığını söyledi. Atakan, "Atlasglobal'in KKTC pazarından tamamen çekildiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.
KKTC Ulaştırma Bakanı Atakan, şirketin KKTC'ye uçuşlarda azaltmaya gittiğini belirtti. Bakan Atakan, "Şirket, çeşitli operasyonel nedenlerden ötürü haftalık 32 olan sefer sayısını 24'e düşürecek" diye konuştu. 
Öte yandan Atlasglobal tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, uçuşların durdurulmadığı, tarife değişikliğine gidildiği belirtilerek, şöyle denildi:
"Bugün kamuoyuna yansıyan haberlerde Atlasglobal’in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti operasyonlarını durdurduğuna dair bir iddia yer almıştır. Ancak Atlasglobal Havayolları olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti operasyonlarımızla ilgili böyle bir karar aldığımız bilgisi doğru değildir. 25 Nisan sonrası uçuşlarımızda yaz dönemi nedeniyle tarifesel değişiklikler söz konusudur. 25 Nisan itibariyle İstanbul Atatürk Havalimanı- KKTC Ercan Havalimanı uçuşları haftada 14 frekans, İzmir Adnan Menderes Havalimanı- KKTC Ercan Havalimanı uçuşları haftada 4 frekans ve Adana Şakir Paşa Havalimanı- KKTC Ercan Havalimanı uçuşları haftada 3 frekans olarak devam edilecektir. Dolayısıyla hatların durdurulması söz konusu değildir."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314