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Atlara içki içiren üniversiteliye para cezası

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bir macera parkındaki midilli atlarına içki içirirken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan üniversite öğrencisine, 773 lira para cezası verildi. Kemer ilçesi Kiriş Mahallesi'ndeki bir otele tatile...

Atlara içki içiren üniversiteliye para cezası
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bir macera parkındaki midilli atlarına içki içirirken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan üniversite öğrencisine, 773 lira para cezası verildi.
Kemer ilçesi Kiriş Mahallesi'ndeki bir otele tatile gelen bir grup üniversite öğrencisi, hafta sonu Kuzdere Mahallesi'ndeki macera parkına gitti. Burada çeşitli aktivitelere katılan öğrencilerden alkollü olduğu öne sürülen bazıları, parkta bulunan midilli cinsi atların bulunduğu bölüme geldi. İçlerinden biri elindeki şişeden atlara içki içirdi.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine hayvanseverler, olaya tepki gösterdi. Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu Başkanı avukat Alev Ersan da görüntülerle ilgili Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, şikayetçi oldu. Polis de bölgenin jandarmaya bağlı olması dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verdi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili 4 öğrenciyi konakladıkları otelde gözaltına aldı. Karakola götürülen öğrencilerin ifadesi alınırken, at çiftliği sahibi olayla ilgili şikayetçi olmadı. Bunun üzerine başlatılan  soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, atlara içki içirdiği belirlenen O.C. (25) hakkında 'Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak' suçundan 773 lira cezai işlem uyguladı. Diğer 3 öğrenci akkında ise herhangi bir işlem yapılmadı.
Görüntülerde ise atlara şişeyle içki içirmeye çalışan öğrencilerin, güldükleri, birinin ise 'Yapmayın' dediği duyuluyor.

FOTOĞRAFLI

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