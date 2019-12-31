Son Dakika
Atladığı Asi Nehri'nden itfaiye ekiplerince kurtarıldı
HATAY'da Asi Nehri'ne atlayarak intihar girişiminde bulunan Fatma O., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Merkez Antakya ilçesi Köprübaşı mevkiinde Fatma O., bilinmeyen bir nedenle Asi Nehri'ne atladı. Bir süre suda çırpınan Fatma...
GENEL 31.12.2019, 15:43
HATAY'da Asi Nehri'ne atlayarak intihar girişiminde bulunan Fatma O., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Merkez Antakya ilçesi Köprübaşı mevkiinde Fatma O., bilinmeyen bir nedenle Asi Nehri'ne atladı. Bir süre suda çırpınan Fatma O.'yu gören çevredeki vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, nehirdeki Fatma O.'yu sudan çıkardı. Baygın halde sudan çıkarılan Fatma O., ambulansla Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
7°
kapalı
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 31 Aralık 2019
|İmsak
|06:50
|Güneş
|08:22
|Öğle
|13:12
|İkindi
|15:32
|Akşam
|17:52
|Yatsı
|19:19
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|19
|55
|2. Leicester City
|20
|42
|3. Man City
|20
|41
|4. Chelsea
|20
|35
|5. M. United
|20
|31
|6. Tottenham
|20
|30
|7. Wolverhampton
|20
|30
|8. Sheffield United
|20
|29
|9. Crystal Palace
|20
|27
|10. Everton
|20
|25
|11. Newcastle
|20
|25
|12. Arsenal
|20
|24
|13. Burnley
|20
|24
|14. Brighton
|20
|23
|15. Southampton
|20
|22
|16. Bournemouth
|20
|20
|17. West Ham
|19
|19
|18. Aston Villa
|20
|18
|19. Watford
|20
|16
|20. Norwich City
|20
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10