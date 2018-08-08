Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Haliç'teki 3 köprü yarın gece bir süre kapatılacak
Haliç'teki 3 köprü yarın gece...
Adalet Bakanı Gül'den dava kotası açıklaması
Bakan Gül açıkladı: Davalarda süre...
Muharrem İnce: CHP kurultay için bir gün bile beklememelidir
CHP'de kurultay kavgası büyüyor
Akar'dan ABD'ye tepki: Kabul etmiyoruz, korkmuyoruz!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Karşılıksız kalmayacak

Atina'dan İzmir'e teşekkür mektubu

İZMİR, ()- ATİNA Belediye Başkanı Yorgos Kaminis, Yunanistan'daki yangın felaketi sırasında taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletip, "Sizin için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na...

Atina'dan İzmir'e teşekkür mektubu

İZMİR, ()- ATİNA Belediye Başkanı Yorgos Kaminis, Yunanistan'daki yangın felaketi sırasında taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletip, "Sizin için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na mektup gönderdi. Kaminis, "Bu elzem zamanda ince düşünceleriniz, içten ilginiz ve yardımcı olma istekliliğiniz bizim için moral kaynağı oldu, mutluluk verdi. Size ve İzmir'in dost canlısı halkına refah, mutluluk ve başarı diliyorum" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Yunanistan tarihinin en büyük felaketlerinden biri olan Atina yangınları için Belediye Başkanı Yorgos Kaminis'e 26 Temmuz'da bir mesaj yollayarak, taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Belediye Başkanı Kaminis'e yazdığı mektupta, başkent Atina'nın yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusunda başlayıp, kısa sürede ormanlık araziden meskun mahallere sıçrayarak 80'in üzerinde can kaybına neden olan yangın felaketi için üzüntülerini bildiren Başkan Kocaoğlu, "Yaralı vatandaşlarınıza acil şifalar diliyor ve hayatını kaybeden vatandaşlarınızla ilgili en samimi başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Suyun öteki yüzündeki komşunuz İzmirliler olarak, Yunan halkının acısını paylaştığımızı ve kardeşlik duygusuyla yaralarınızı sarmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğumuzu özellikle bildirmek isterim" dedi.
CEVAP GELDİ
Başkan Aziz Kocaoğlu'na mevkidaşı Kaminis'ten cevap geldi. Kaminis, Kocaoğlu'na yazdığı mektupta, Attica bölgesinin geniş bir alanına yayılan yangının ardından gönderilen iyi niyet ve destek mektubu için teşekkürlerini bildirdi. Atina Kenti Yaz Kampı'ndaki 621 çocuğun başarılı tahliyesinin, acı ve gözyaşı dönemindeki ender iyi hikayelerden biri olduğunu dile getiren Yorgos Kaminis, "80'den fazla talihsiz hemşerimizin ölümüyle sonuçlanan felaket yaşanırken, bu elzem zamanda ince düşünceleriniz, içten ilginiz ve yardımcı olma istekliliğiniz bizim için moral kaynağı oldu, mutluluk verdi. Bu vesile ile size ve İzmir'in dost canlısı halkına refah, mutluluk ve başarı dilerim" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328