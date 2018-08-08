Atina'dan İzmir'e teşekkür mektubu

İZMİR, ()- ATİNA Belediye Başkanı Yorgos Kaminis, Yunanistan'daki yangın felaketi sırasında taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletip, "Sizin için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na mektup gönderdi. Kaminis, "Bu elzem zamanda ince düşünceleriniz, içten ilginiz ve yardımcı olma istekliliğiniz bizim için moral kaynağı oldu, mutluluk verdi. Size ve İzmir'in dost canlısı halkına refah, mutluluk ve başarı diliyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Yunanistan tarihinin en büyük felaketlerinden biri olan Atina yangınları için Belediye Başkanı Yorgos Kaminis'e 26 Temmuz'da bir mesaj yollayarak, taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Belediye Başkanı Kaminis'e yazdığı mektupta, başkent Atina'nın yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusunda başlayıp, kısa sürede ormanlık araziden meskun mahallere sıçrayarak 80'in üzerinde can kaybına neden olan yangın felaketi için üzüntülerini bildiren Başkan Kocaoğlu, "Yaralı vatandaşlarınıza acil şifalar diliyor ve hayatını kaybeden vatandaşlarınızla ilgili en samimi başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Suyun öteki yüzündeki komşunuz İzmirliler olarak, Yunan halkının acısını paylaştığımızı ve kardeşlik duygusuyla yaralarınızı sarmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğumuzu özellikle bildirmek isterim" dedi.

CEVAP GELDİ

Başkan Aziz Kocaoğlu'na mevkidaşı Kaminis'ten cevap geldi. Kaminis, Kocaoğlu'na yazdığı mektupta, Attica bölgesinin geniş bir alanına yayılan yangının ardından gönderilen iyi niyet ve destek mektubu için teşekkürlerini bildirdi. Atina Kenti Yaz Kampı'ndaki 621 çocuğun başarılı tahliyesinin, acı ve gözyaşı dönemindeki ender iyi hikayelerden biri olduğunu dile getiren Yorgos Kaminis, "80'den fazla talihsiz hemşerimizin ölümüyle sonuçlanan felaket yaşanırken, bu elzem zamanda ince düşünceleriniz, içten ilginiz ve yardımcı olma istekliliğiniz bizim için moral kaynağı oldu, mutluluk verdi. Bu vesile ile size ve İzmir'in dost canlısı halkına refah, mutluluk ve başarı dilerim" dedi.

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