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Atılım Üniversitesi’nde Kadınlar Günü etkinlikleri

Gizem KARADAĞ-Muhammet BAYRAM/ANKARA, () – ATILIM Üniversitesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında kampüs içinde birçok etkinlik düzenledi. Atılım Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi(KASAUM), 8 Mart...

Atılım Üniversitesi’nde Kadınlar Günü etkinlikleri

Gizem KARADAĞ-Muhammet BAYRAM/ANKARA, () – ATILIM Üniversitesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında kampüs içinde birçok etkinlik düzenledi.

Atılım Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi(KASAUM), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle kampüs içinde etkinlik düzenledi. Etkinliğe, çok sayıda öğrenci, akademik ve idari personel katıldı. 6 Mart günü kendi pankart ve afişlerini hazırlayan öğrenciler, 8 Mart’ta pankart ve afişleriyle kampüs içinde düzenlenen korteje yürüyüşü gerçekleştirdi. Atılım Meydan’da sona eren kortejin ardından 8 Mart Şenliği gerçekleştirildi. Ayrıca programda, öğrencisi tarafından öldürülen öğretim görevlisi Ceren Damar adına bir söyleşi yapıldı.

‘KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE HEP BİRLİKTE OLMAMIZ LAZIM’

KASAUM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Aslı Şimşek, kadınların kazanılmış hakları konusunda bilinç düzeylerini yükseltmek ve daha güçlü bir şekilde hareket etmek adına çeşitlik etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Etkinlikler kapsamında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü odak noktası olarak çalıştıklarını kaydeden Şimşek, “8 Mart’ın öncesinde vereceğimiz mesajı daha güçlü dile getirebilmek için hazırlıklar yapıyoruz. Bu hazırlıkları da öğrencileri ve personeli kapsayacak şekilde yapıyoruz. Görünürlük sağlamak amacıyla kampüsümüzde bir kortej düzenledik. Öğrenciler, akademisyenler ve idari personelle birlikte hep beraber güçlenme mesajı verdiğimiz bir şenlik gerçekleştirdik. Kadına yönelik şiddetle mücadelede hep birlikte olmamız lazım. Kadın-erkek birlikte eşit bir şekilde toplumsal cinsiyet eşitliğini görünür kılarak haklarımızı savunmamız gerektiğini düşünüyorum” dedi.

 

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