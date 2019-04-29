Atılım Üniversitesi’nde bahar şenlikleri başladı

İSTANBUL, () – Atılım Üniversitesi, öğrencilerin yılın stresini atmaları ve keyifli vakit geçirmeleri için bahar şenlikleri düzenliyor. Konserden tiyatroya kadar gerçekleştirilen birçok farklı etkinle öğrenciler doyasıya eğleniyor.

Bahar şenlikleri kapsamında Doğukan Manço ve Berkay öğrencilerle buluştu. Binlerce kişinin danslarıyla eşlik ettiği performanslarda kendi remixlerinin yanı sıra birçok Türkçe ve yabancı pop şarkısını da dinleten Doğukan Manço, iki saat boyunca sahnede kaldı. Manço’dan önce Amfi sahnesinde yerini alan Radyo Atılım DJ’i Atılım Üniversitesi son sınıf öğrencisi Tan Yurdakul performansı gösterdi.

Etkinliklerin bir sonraki konuğu ünlü sanatçı Berkay oldu. Alana sığmayan öğrenciler konseri Amfi dışında dinledi. Binlerce öğrenciden oluşan koro, Berkay’ın yüksek sahne performansına kendini bırakarak gecenin tadını çıkardı.

Öğrenci topluluklarının etkinlikleriyle sürecek olan şenlikler, Atılım Tiyatro Kulübü’nün Ankara Yeni Sahne’de izleyicileriyle buluşacak olan ‘Savaş 2. Perdede Çıkacak’ adlı oyunuyla sona erecek.

3-4 ve 10-11 Mayıs 2019’da sahnelenecek oyunun biletlerine hem kulüp stantlarından hem de oyun günlerinde Yeni Sahne gişesinden ulaşılabilecek.

FOTOĞRAFLI