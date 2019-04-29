Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Türk, Rus ve Avrupalı çocuklar barış ve dostluk için oynadı
Türk, Rus ve Avrupalı çocuklar...
Rusya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma mayın patladı: 1 yaralı
Rusya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma...
Mozambik’te kasırga sonrası sel: En az beş ölü
Mozambik’te kasırga sonrası sel: En...
BİLAL ERDOĞAN: DÜNYAYI 8 MİLYAR İNSANA YETEMEYECEK ŞEKİLDE KULLANIYORUZ
İbn Sina Üniversitesi Mütevelli Heyet...

Atılım Üniversitesi’nde bahar şenlikleri başladı

İSTANBUL, () – Atılım Üniversitesi, öğrencilerin yılın stresini atmaları ve keyifli vakit geçirmeleri için bahar şenlikleri düzenliyor. Konserden tiyatroya kadar gerçekleştirilen birçok farklı etkinle öğrenciler doyasıya eğleniyor. Bahar...

Atılım Üniversitesi’nde bahar şenlikleri başladı

İSTANBUL, () – Atılım Üniversitesi, öğrencilerin yılın stresini atmaları ve keyifli vakit geçirmeleri için bahar şenlikleri düzenliyor. Konserden tiyatroya kadar gerçekleştirilen birçok farklı etkinle öğrenciler doyasıya eğleniyor.

Bahar şenlikleri kapsamında Doğukan Manço ve Berkay öğrencilerle buluştu. Binlerce kişinin danslarıyla eşlik ettiği performanslarda kendi remixlerinin yanı sıra birçok Türkçe ve yabancı pop şarkısını da dinleten Doğukan Manço, iki saat boyunca sahnede kaldı. Manço’dan önce Amfi sahnesinde yerini alan Radyo Atılım DJ’i Atılım Üniversitesi son sınıf öğrencisi Tan Yurdakul performansı gösterdi.

Etkinliklerin bir sonraki konuğu ünlü sanatçı Berkay oldu. Alana sığmayan öğrenciler konseri Amfi dışında dinledi. Binlerce öğrenciden oluşan koro, Berkay’ın yüksek sahne performansına kendini bırakarak gecenin tadını çıkardı.

Öğrenci topluluklarının etkinlikleriyle sürecek olan şenlikler, Atılım Tiyatro Kulübü’nün Ankara Yeni Sahne’de izleyicileriyle buluşacak olan ‘Savaş 2. Perdede Çıkacak’ adlı oyunuyla sona erecek.

3-4 ve 10-11 Mayıs 2019’da sahnelenecek oyunun biletlerine hem kulüp stantlarından hem de oyun günlerinde Yeni Sahne gişesinden ulaşılabilecek. 

FOTOĞRAFLI 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328