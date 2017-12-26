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Atıl durumdaki okulu, atölye ve müzeye dönüştürdüler

BALIKESİR’in Edremit ilçesi Kırsal Kızılkeçili Mahallesi'nde, Taşımalı Eğitim Sistemi nedeniyle atıl durumda olan eski ilkokul binası, mahalleli kadınlar tarafından el sanatları atölyesi ve köyde kullanılan eski araçların sergilendiği...

Atıl durumdaki okulu, atölye ve müzeye dönüştürdüler
BALIKESİR’in Edremit ilçesi Kırsal Kızılkeçili Mahallesi'nde, Taşımalı Eğitim Sistemi nedeniyle atıl durumda olan eski ilkokul binası, mahalleli kadınlar tarafından el sanatları atölyesi ve köyde kullanılan eski araçların sergilendiği müze olarak değerlendirildi.
Geçtiğimiz yıl Kızılkeçili Kadınlar Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği'ni kuran kadınlar, Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla kurslar düzenledi, ihtiyacı olan öğrencilere de giysi ve kırtasiye yardımında bulundu. Dernek yönetim kurulu üyelerinden Hatice Akçakoca, yaptıkları çalışmaları herkesin takdir ettiğini, köyde eskiden kullanılan araç gereçlerin sergilendiği müzeyi ziyaret edenlerin de hayran kaldığını belirterek, şunları söyledi:
“Biz Kızılkeçili Mahallesi kadınları 2011 yılında elbirliği ile eski okul binasının bir odasında atölye oluşturup Edremit Halk Eğitim Merkezi’nden eğitim için destek aldık. Burada çeşitli kurslara katılıp sertifika sahibi olduk. Atölyemizde, yiyecekten giyeceğe, resimden takıya çeşitli konularda üretime başladık. Bu çalışmalar sürdürülürken bir yandan da sınıflardan birini Etnografya Müzesi haline dönüştürdük. Hala sergilenecek eser konusunda bağış bekliyoruz. Geçen yıl 36 arkadaşımızla Kızılkeçili Kadınlar Kültür Sanat ve Dayanışma Derneğini faaliyete geçirdik. Dernekleştikten sonra atölyemizde verilen kurs sayısı ve çalışmalar arttı. Burada el sanatlarından giyeceğe, aşçılıktan dikiş-nakışa çeşitli alanlarda kurslar düzenleniyor, sertifika alanlar üretim yapıp satıyor. Kadınlar hem ev ekonomilerine destek sağlıyor, hem de elde edilen gelirle ihtiyacı olan öğrencilere katkı veriyor.”

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