Atıklardan ve HES'ten 30 bin hanelik elektrik üretildi

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş. (İZAYDAŞ) Genel Müdürü Muhammet Saraç, atıkların yakılmasıyla oluşan ısıdan, metan gazından, biyogazdan, hidroelektrik santralinden, rüzgar enerji santrallerinden 2017 yılında 80 milyon kilovatlık enerji ürettiklerini söyledi. Saraç, "Yaklaşık 30 bin hanelik enerji ortaya çıkarıyoruz. Bu da yaklaşık 100 bin nüfus eder" dedi.

İzmit'in Solaklar köyünde, 1997 yılında faaliyete alınan İZAYDAŞ, Kocaeli başta olmak üzere İstanbul, Bursa, Sakarya ve çevre illerdeki sanayi ile klinik atıkları yüksek dereceli fırınlarda yakıyor. İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, tesiste enerji üretimi yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Tehlikeli atıkların yakılmasıyla oluşan ısıdan enerji üretiyoruz. Birinci kaynağımız bu. İkinci kaynağımız, evsel atıkları depoladığımız zaman organiklerin çürümesinden oluşan metandan da çöp gazından da enerji üretiyoruz. Üçüncü kaynağımız, buradaki tesisteki Türkiye'nin ilk biyogaz tesislerinden bir tanesidir. Tesislerimiz içerisinde biyogazdan enerji üretiyoruz. Dördüncü bir kaynağımız, Yuvacık Barajı arıtma tesisi sahasındaki kot farkından istifade ederek kanal tipi bir hidroelektrik santralimiz var. Rüzgar enerji santrallerimiz var. Bütün bu kaynakları bir araya topladığımızda 2017 yılında 80 milyon kw saat enerji ürettik. Bunu anlamak için şöyle bir ölçeklendirme yapabiliriz. Bizim ortalama evlerimiz yılda 2 bin 500- 3 bin civarında enerji tüketir. Haneye böldüğünüz zaman yaklaşık 30 bin hanelik bir enerji ortaya çıkarıyoruz. Bu da yaklaşık yüz bin nüfus eder. Şöyle söyleyebiliriz, 80 milyon kw saat enerji ürettik ve bu da yüz bin nüfuslu bir yerin evsel enerji tüketimine karşılık gelmektedir ve tamamı yenilenebilir kaynaklardandır üretilmektedir."

YILDA 700 BİN TON ATIK BERTERAF EDİLİYOR

Birçok atık türünün bertaraf edildiğini kaydeden Muhammet Saraç, "Tabi ki bir atık tesisiyiz. Öncelikle evsel atıkları bertaraf ediyoruz. İlimizin nüfusu 1 milyon 883 bin. Bize günde bin 800 ton civarında evsel atık gelir. Evsel atık, sanayiden kaynaklanan tehlikeli atık, tıbbi atık, depolanan atık tüm bunları üst üste koyduğumuz zaman 2017 yılında 700 bin ton civarında atık bizzat İZAYDAŞ üzerinden işlenmiştir ve bu atıkların çevreye zarar vermesi önlenmiştir artı enerji gibi değere dönüşmesi de sağlanmıştır. Yaklaşık 650 bin ton civarında sadece evsel atık geliyor, bunun dışında 40 bin ton civarında yakmaya atık geldi bir 50 bin ton civarında depolamaya atık geldi, 2 bin ton civarında tıbbi atık geldi. Bunların hepsini topladığımız zaman 700 bin tonu geçiyoruz. Bir yılda zararsız hale getirdiğimiz atıklar" diye konuştu.

'DENİZ UÇAĞIYLA TÜM MARMARA'YI KONTROL ALTINA ALACAĞIZ'

Deniz uçağıyla tüm Marmara'nın havadan kontrol edileceğini dile getiren Saraç, şunları söyledi:

"Yıllardan beri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Körfezi'ne yatırımlar yapılıyor ve kontroller yapılıyor. Zaten körfezin de kendini canlandırması bunu gösterdi. Bu anlamda bizim İZAYDAŞ olarak belediyemizin bize verdiği görevle orada birtakım hizmetlerimiz var. Birinci hizmetimiz gelen gemilerin atıklarının alınıp, bertaraf edilmesi işi. Bunu senelerdir yürütüyoruz. Onun dışında 4 tane deniz süpürgesi vasıtası ile deniz yüzeyini süpürüyoruz, belediyemizin verdiği görevle. Üçüncü bir hizmetimiz de denizde kirlenmeleri önlemek için bir uçak temin ettik, bu uçakla İzmit Körfezi başta olmak üzere bütün Marmara Denizi'nin kirliliğinin kontrolü hizmeti verilecek. Bu da başkanımızın bize verdiği görev ve talimatlar doğrultusunda yapıldı. Sadece körfezin temiz tutulmasıyla kalmıyor. Bütün Marmara'yı kontrol altında tutmak başkanımızın inisiyatifi ile oluşturulmuş bir proje ve biz de o projeyi fiili olarak yürütüyor olacağız. Zaman zaman deniz kazaları oluyor, geçen yıllarda bir fuel oil sızıntısı oldu. Bu gibi durumlarda denize acil müdahale yetkisi için hazırlık yapıyoruz biz şu anda. Bunun için teknik ve yasal donanımlar gerekiyor. Deniz kirliliğiyle ilgili kazalara anında müdahale için, deniz kirliliğine müdahale yetkisi alacağız. Şu anda onun altyapısını hazırlıyoruz. Dolayısıyla denizle ilgili oldukça iyi hizmetlerimiz var."



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