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Atık su borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Deniz TOKAT / DENİZLİ, () - DENİZLİ'de bir evin atık su borusuna girerek sıkışan yavru sokak kedisi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde yavru bir kedi, bir evin atık su borusuna girince sıkıştı....

Atık su borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Deniz TOKAT / DENİZLİ, () - DENİZLİ'de bir evin atık su borusuna girerek sıkışan yavru sokak kedisi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde yavru bir kedi, bir evin atık su borusuna girince sıkıştı. Borudan çıkamayan minik kedinin sesini duyanlar itfaiyeye haber verdi. Eve gelen itfaiye ekipleri yavru kediyi kurtarmak için harekete geçti. Ekipler, atık su borusunun üzerindeki betonu kırarak boru içerisindeki yavru kediye ulaştı. Çalışmalar sırasında anne kedi ise yavrusunun çıkarılmasını bekledi. Boru içerisinde bulunan yavru kedi, itfaiye ekiplerince yıkandı. Yavru kedi daha sonra annesinin yanına bırakıldı. Anne kedinin yavrusunu yalaması, görenleri gülümsetti.


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