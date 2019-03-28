Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci muhtar adayı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci...
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi olamazsınız
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi...
"Büyük Trabzonlular Buluşması" İstanbul'da gerçekleşti
Trabzonlular buluşması AKP seçim buluşmasına...

Atık sergisi renkli görüntüler ortaya çıkardı

İZMİR'de, 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında 150 okulun katılımıyla geri dönüşüm malzemeleri ile yapılan çalışmalar, 'Atma Dönüştür' adı altında sergilendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde,...

Atık sergisi renkli görüntüler ortaya çıkardı
İZMİR'de, 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında 150 okulun katılımıyla geri dönüşüm malzemeleri ile yapılan çalışmalar, 'Atma Dönüştür' adı altında sergilendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, İzmir Valiliği tarafından başlatılan ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İzmir Çevre ve Şehircilik Müdrürlüğü tarafından yürütülen 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında 'Atma Dönüştür' adı altında sergi düzenlendi. Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'ndeki sergide, İzmir ve ilçelerinden 150 okulun çalışmalarına yer verildi. Öğrencilerde çevre bilinci oluşturmak, atık oluşumunu azaltmak, kaynakların verimli yönetimi ve çevre kirliliği konularında farkındalık yaratmak amacıyla oluşturulan proje kapsamında sergilenen çalışmaların hepsinin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından cam, şişe, kağıt gibi geri dönüşüm malzemelerinden yapıldığı belirtildi. Serginin açılışına İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Selime Şentürk Doğramacı, İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Tahir Büdün, İzmir Çevre Yönetimi Şube Müdürü Kemal Kılıç, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Açıış öncesinde, anaokulu, ilkokul ve lise öğrencilerinin proje kapsamında tamamı geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan kıyafetlerle sunduğu defile ilgi çekti.
Sergi açılışının kurdelesini çocuklarla beraber kesen İzmir İl Milli Eğitim Müdüru Ömer Yahşi, İzmir'de proje kapsamında yaklaşık 7 bine yakın öğretmenimize bu konuda eğitim verildi. Anaokulundan liseye kadar 10 binin üstünde öğrencinin yapmış olduğu çalışmaları burada sergiliyoruz. Hem farkındalık hem de bir bilinç oluşturuyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328