Atık malzemelerden açık hava sınıfında okuma saati

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), () - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, ortaokul öğrencileri, atık malzemelerle oluşturdukları açık hava sınıfında okuma saati düzenliyor.

Sandıklı Aktürk İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenciler, teknoloji tasarım dersinde öğretmen Ali Eren önderliğinde, atık malzemelerin geri dönüşümünü sağlamak amacıyla yürüttükleri çalışma kapsamında, okulda atıl vaziyetteki tahtayı tamir etti. Okul yönetiminin yardımıyla temin edilen 20 tahta palet de kesilip, montaj yapıldıktan sonra boyanarak, sıra haline getirildi. Tahta ve sıralar, okul bahçesindeki boş bölümüne yerleştirilerek, açık hava sınıfı oluşturuldu. Okulun her sınıfı haftada 1 saat Türkçe derslerinde öğretmenleri Abbas Ümit Şahin eşliğinde açık hava sınıfında okuma saati düzenliyor.

Türkçe öğretmeni Abbas Ümit Şahin, "Öğretmenimiz Ali beyin önderliğinde öğrencilerimizin katkılarıyla atık malzemelerden bu sıraları oluşturduk. Bunlarla açık alanda sınıf oluşturarak burada değişik bir ortam yarattık. Havanın iyi olduğu günlerde haftada 1 saat yaptığımız okuma etkinliğimizi bu sınıfta gerçekleştiriyoruz. Açık alan farklı ortam olduğu gibi öğrencilerimiz için daha çekici ve cazip hale gelebiliyor" dedi.

Teknoloji tasarım dersi öğretmeni Ali Eren de "Öğrencilerimizle yaptığımız çalışma aynı zamanda öğrencilere artı bir değer katsın, motivasyonunu artırsın, diye açık hava sınıfı oluşturduk. İdaremizin de girişimleriyle 20 palet atık tahta bulduk. Bunları öğrencilerimizle kesip, monte edip, boyayarak, her birini bir sıraya dönüştürdük. Öğrencilerimiz bu süreç içerisinde her atık malzemenin çöp olmadığını anladı. Bazı öğrencilerimiz bunu evinde de uygulamış. Bunlar bizleri mutlu etti. Artık öğrencilerimiz atık malzemelerin çöp olmadığını düşünüyor. Bu hususta çözüme yönelik üretime yönelik düşünceler sarf ediyorlar atık malzemeleri gördükleri zaman. Şu anda da atık malzemelerden yaptığımız sıralarda okuma saati yapıyorlar. Bu yıl boyunca güneşli günlerde devam edecek. Diğer derslerimizi de burada işleyebileceğiz. Şu an akıllı tahtaya geçtik. Eski olan bir tahtamıza da ayak takarak geri dönüşüme kazandırdık. Öğrenciler sınav öncesi de bu tür okuma etkinlikleri gibi etkinliklerle de motivasyonunu artırıyor" diye konuştu.

