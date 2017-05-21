Atık depolama tesisi yandı

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde katı atık ayrıştırma deposunda yangın çıktı. Kağıtların tutuşması sonucu çıkan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öğle saatlerinde, Gebze Pelitli Köyü yolu üzerinde bulunan katı atık ayrıştırma deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kağıtların tutuşması sonucu çıkan yangın kısa sürede büyürken, alevler tesisin çatısından yükseldi. Sevk edilen Gebze, Darıca ve Dilovası'ndan gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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