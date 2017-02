Atı otomobil gibi yıkadılar

KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde cirit müsabakalarına hazırlanan Darıca Atlı Spor Kulübü sporcuları, antrenman ardından bir atı oto yıkamacıya götürerek basınçlı su ve köpükle yıkadı.

Her yıl cirit müsabakalarının yapıldığı Darıca Pirirreis Mahallesi'ndeki sahada antrenman yapan Darıca Atlı Spor Kulübü'nün cirit takımı oyuncuları, önümüzdeki aylarda yapacakları müsabakalara hazırlanmak için dün de sahaya çıktı. Saatlerce yapılan çalışma ardından bir ciritçi, atını alarak sahanın yakınlarındaki oto yıkamacıya getirdi. Bazı takım arkadaşları ve yardımcıları ile birlikte oto yıkamacıda atını basınçlı suyla yıkayan kişi daha sonra atın her yanına köpük sıktı. Daha sonra at yeniden basınçlı suyla yıkanarak sabunlardan arındırıldı.



