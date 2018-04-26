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Atı minibüsün arkasına bağlayıp koşturdu

Nermin UÇTU/MANİSA, () - MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, atın, hareket halindeki minibüsün arkasına bağlanıp, koşturulması tepki çekti. Bir sürücüsü tarafından kaydedilen görüntülerde, atın koşmakta zorluk çektiği ve aracın sürücüsünün...

Atı minibüsün arkasına bağlayıp koşturdu

Nermin UÇTU/MANİSA, () - MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, atın, hareket halindeki minibüsün arkasına bağlanıp, koşturulması tepki çekti. Bir sürücüsü tarafından kaydedilen görüntülerde, atın koşmakta zorluk çektiği ve aracın sürücüsünün de çocuk olduğu görüldü.
Manisa'da, 24 Nisan günü, Yunusemre ilçesi Muradiye yolu üzerinde çekilen görüntü, büyük tepki topladı. Seyir halindeki minibüsün arkasına bağlanarak, götürülen atı görenler, şaşkınlık yaşadı. O anlar, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Minibüsün arkasına iple bağlanan atın ilerlemekte güçlük çektiği ve zaman zaman yere düşme tehlikesi yaşadığı görüntüye yansıdı. Araç yolunda trafiğe rağmen atı koşturtarak, gitmeye devam eden sürücü, arkasından gelen aracın kendisini görüntülediğini görünce durakladı. Görüntülerde, minibüsün sürücüsünün de çocuk olduğu görülürken, diğer sürücüler olaya tepki gösterdi.

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