Ateşin camla buluştuğu Nazarköy'e yazın ilgi arttı

İZMİR’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan boncuk ocaklarıyla ünlü Nazarköy Mahallesi'ne ilgi, yaz aylarının gelmesiyle arttı. Atık camların ateş tuğlalarından örülen ocaklarda, sıcaklığı 1200 dereceyi bulan ısıtma işleminden sonra renklendirilmesi ve usta ellerde şekillendirilmesi, saatlerce izlenebiliyor, cam ustalarıyla sohbet ediliyor.

İki derenin arasında bir vadiye kurulmuş Nazarköy Mahallesi halkı geçimini çoğunlukla nazar boncuğu yapımından sağlıyor. Köyün sokakları rengarenk duvar seramikleri ile dolu. Köyün erkekleri bütün gün atölyelerde boncuk yaparken, köyün kadınları da boncukları dizerek çeşitli süs eşyaları ve takılar yapıyor. Köyün sokaklarındaki rengarenk dükkanlarda da bu el emeği ürünler satılıyor. Birbirinden farklı duvar süsleri, kapı aksesuarları ve rengarenk kolye, bilezikler tezgahları süslüyor. Atık camlar ateş tuğlalarından örülen ocaklarda, sıcaklığı 1200 dereceyi bulan bir ısıtma işleminden sonra, cam renklendiriliyor ve usta ellerde şekillendiriliyor. Isının camla buluştuğu boncuk atölyeleri ilgiyle geziliyor, boncuk ustaları ile sohbet ediliyor. Önceleri sadece mavinin iki tonu (açık ve koyu mavi) olarak üretilen nazar boncukları zamanla kırmızı, sarı, turuncu, pembe gibi renklerde de üretildi. Köye gelen ziyaretçiler, rengarenk boncukların eşliğinde fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştiriyor, doğayla iç içe bir gün geçirerek alışveriş yapma fırsatı buluyor.

CAM USTALARI TÜM GÜN ATEŞİN ÖNÜNDE

Yaklaşık 20 yıldır nazar boncuğu üretimi yapan Özgür Duman, "Nazar boncuğu yapmak için öncelikle taşları temin ediyoruz. Temizleyip tepsilere koyuyor ve posalara atıyoruz. Daha sonra erittiğimiz boncukları, renkli cam boyalarıyla renklendiriyoruz. Renklendirme işlemi 1 saat 45 dakika kadar sürüyor. Hamur haline geldikten sonra, hamur gibi karıştırıyoruz. Müşterinin isteğine göre farklı boncuk üretimi yapıyoruz. 1200 derece ateşin karşısında sabah 8’den akşam 5’e kadar dayanabilmek oldukça zor bir iş" dedi.

YAZ AYLARINDA TALEP ARTIYOR

Köyde nazar boncuğu satışı yapan Gökhan Duman, "Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte Nazarköy’de hareketlilik başladı. Genellikle hafta sonu yoğunluk oluyor. Bizler kendi ürettiğimiz boncukları satıyoruz. Atölyelerden siparişe özel üretim yapıyoruz. Daha sonra örülme ve makrome gibi işlemlerden geçiyor. Buranın simgesi haline gelmiş cam balık, porselen nar, papatya, bir asırdan beri yapılan üç gözlü boncuk en çok tercih edilen ürünlerin başında geliyor. Fiyatları ise boncuğun işçiliğine göre değişiyor. Küçük bir boncuk büyük boncuktan daha maliyetli olabiliyor. Yapımı daha zor olan boncuklar daha yüksek fiyata satılıyor. Boncuğun tanesi 40 kuruştan başlayıp 10 liraya kadar çıkabiliyor. Bahar sezonunun başlamasıyla birlikte yoğunluk da başlıyor" dedi.

TATİLDE KÖYÜ GEZDİLER

Ailesiyle birlikte köyü gezmeye gelen Safiye Özmaden, "İzmir’de yaşıyoruz ancak buraya her zaman gelemiyoruz. Çok güzel bir köy. Çocuklarımız da burada çok keyif alıyor ve boncuk yapımını görüyor. Burada bulunan alanlarda dinlenme fırsatı da buluyoruz"diye konuştu.

10 yaşındaki Zeynep Özmaden ise, "Bugün boncuk yapılışını gördüm ve bir sürü boncuk aldım. Çok güzel bir yermiş. Burada bir sürü nazar boncuğu ve süslü boncuklar var. Bugün sarı, kırmızı ve mavi renkte boncuklar satın aldım. Aldığım boncukların yapılışını izledim. Yaz tatilinde buraya gelmeyi çok seviyorum" dedi.



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