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Ateş ile camın buluştuğu bienal ilgi gördü

Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ'de Büyükşehir Belediyesi tarafından 5'incisi bu yıl düzenlenen ve Türkiye'nin ilk cam festivali olma özelliği taşıyan Uluslararası Denizli Cam Bienali sona erdi. Ziyaretçiler bienalde, usta ellerde ateş...

Ateş ile camın buluştuğu bienal ilgi gördü

Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ'de Büyükşehir Belediyesi tarafından 5'incisi bu yıl düzenlenen ve Türkiye'nin ilk cam festivali olma özelliği taşıyan Uluslararası Denizli Cam Bienali sona erdi. Ziyaretçiler bienalde, usta ellerde ateş ile camın birleşmesiyle oluşan sanat eserlerini izleme fırsatı buldu.
Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 2-5 Mayıs tarihleri arasında düzenlediği 5'inci Uluslararası Denizli Cam Bienali sona erdi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde 4 gün süren festivale Amerika, Fransa, İtalya, Letonya ve Türkiye'den cam sanatçıları katıldı. Amatör ve profesyonel olarak cam ile ilgilenenlerin yanı sıra, camın şekillenip sanata dönüşmesini merak eden vatandaşlar organizasyona akın etti. Çok sayıda yerli ve yabancı cam sanatçısının katıldığı bienalde, canlı cam gösterilerinin yanı sıra konferans ve paneller de düzenlendi. Eserler Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde 30 Mayıs'a kadar görülebilecek.

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