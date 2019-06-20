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Atçılık okulunda mezuniyet coşkusu

BURSA Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu’nda 5'inci kez mezuniyet heyecanı yaşandı. Bursa’nın akademik anlamdaki tek atçılık eğitim kurumu olan BUÜ Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu'ndan...

Atçılık okulunda mezuniyet coşkusu
BURSA Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu’nda 5'inci kez mezuniyet heyecanı yaşandı.
Bursa’nın akademik anlamdaki tek atçılık eğitim kurumu olan BUÜ Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan 17 öğrenci tören ile belgelerine kavuştu. Okul merasındaki törene BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Bursa Garnizon Komutanı Tankçı Albay Kıvanç Kerpişçi, Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gözde Özalp, akademisyenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, mezun olmaya hak kazanan tüm öğrencileri tebrik etti. Kendisinin de binicilik meraklısı olduğunu açıklayan Prof. Dr. Kırıştıoğlu, “Önceki yıl bizzat buraya gelip ben de binicilik eğitimi aldım. Hayatımın en güzel dönemleriydi diyebilirim. Öğrencilere bu keyifli alanı seçtikleri için kutluyor, eğitim veren tüm akademisyenleri de başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum” dedi.
Bursa Garnizon Komutanı ve Askeri Veteriner ve Eğitim Merkezi Komutanı Albay Kıvanç Kerpişçi da atın olduğu her yerde güzelliklerin bulunduğunu söyledi. Atın, Türk kültüründe de çok önemli bir yerinin bulunduğuna işaret eden Albay Kerpişçi, “Cumhuriyet tarihinde de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin öncülüğünde, meslek yüksekokulları ve diğer sivil girişimlerin sayesinde atçılık çok daha önemli bir noktaya geldi. Kurum olarak mezun olan tüm öğrencilerimize her zaman kapımızın açık olduğunu belirtmek istiyorum. Hepsine bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.
Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gözde Özalp de 5'inci kez düzenledikleri mezuniyet törenleri ile sektöre bilgi birikimi yüksek olan kalifiye personel kazandırmaya devam ettiklerinin altını çizdi. Atın olduğu her yerde öğrencilerinin iş imkanı bulduklarını dile getiren Özalp, meslek yüksekokulu olarak Türkiye sıralamasında üst sıralarda yer aldıklarına dikkati çekti. Törende dönem birincisi Selen Altınok da kısa bir teşekkür konuşması gerçekleştirdi. Okulun emektar atlarından Melek’in de tören alanına getirilmesinin ardından öğrencilere sırayla mezuniyet belgeleri takdim edildi.
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