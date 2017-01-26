Atatürk’ün Gaziantep’e gelişinin yıldönümü kutlandı

Eyyüp BURUN- Ahmet SOYDOĞAN/GAZİANTEP, () - ULU önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Gaziantep'e gelişinin 84'üncü yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan tören, daha sonra Atatürk'ün kenti ziyareti sırasında halka hitap ettiği Kendirli Kültür Merkezi'nde devam etti. Törene; Gaziantep Vali Yardımcısı Halil Uyumaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, ilçe belediye başkanları ile kamu kurum amirleri ve STK temsilcileri katıldı.

Atatürk’ün kenti ziyareti sırasında vatandaşlara hitap ettiği balkonun önündeki törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bizler bugün atalarımızı nasıl hayırla yad ediyorsak bugünkü gençlerimiz de bizim darbelere, oyunlara karşı birlik beraberlik içinde duruşumuzu hayırla yad edecek. Bu millet asla ya istiklal ya ölüm diyen anlayıştan vazgeçmeyecek. Mustafa Kemal Atatürk'ün şehrimize geldiği bu balkonda yaptığı konuşmayı, heyecanı bütün yüreğimle bir belediye başkanı olarak hissediyorum" dedi.

Vali Yardımcısı Halil Uyumaz ise Gaziantep'i bütün alanlarda geliştirmek, tanıtmak ve refah düzeyini artırmak için mücadele edilmesi gerekildiğini belirterek şunları söyledi:

"Ecdadımızın kurtuluş savaşında vermiş olduğu mücadele büyük önder Mustafa Kemal tarafından 'Ben Gazianteplileri nasıl öpmem ki onlar Gaziantep'i kurtardıkları gibi Türkiye'yi de kurtardılar.' İltifatı ile takdir etmiştir. Anteplilerin kahramanlık destanını yakından bilen ve bu mücadeleyi takdir eden büyük önder 84 yıl önce bugün şehrimizi onurlandırdı. İşte bugün Cumhuriyetimizin kurucusu, hemşerimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehrimizi ziyaretinin 84'üncü yıl dönümünü hep birlikte kutluyoruz. Gaziantep'i bütün alanlarda geliştirmek, tanıtmak ve refah düzeyini artırmak için mücadele etmemiz ve Cumhuriyetin kuruluş ruhuna sımsıkı sarılmamız gerekiyor. Bu vatanı bize emanet bırakan şehitlerimize ve onur abideleri gazilerimize en büyük sorumluluğumuzu ancak bu şekilde yerine getirebiliriz."



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