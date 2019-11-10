Son Dakika
Atatürk, Zonguldak'ta anıldı (2)
ÖĞRENCİLERDEN 10 KASIM KOREOGRAFİSİ Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan Gelik İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, 10 Kasım'a özel koreografi hazırladı. Koreografiye beldenin amatör futbol kulübünün oyuncuları da destek verdi....
GENEL 10.11.2019, 15:29
ÖĞRENCİLERDEN 10 KASIM KOREOGRAFİSİ
Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan Gelik İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, 10 Kasım'a özel koreografi hazırladı. Koreografiye beldenin amatör futbol kulübünün oyuncuları da destek verdi. Atatürk'ün doğduğu yıl ile hayatını kaybettiği yıl ve saati, saat üzerinde kendi bedenleriyle gösteren öğrencilerin koreografisi havadan drone ile görüntülendi. Hazırlanan video, sosyal medyada yüzlerce kez paylaşıldı.
24°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 10 Kasım 2019
|İmsak
|06:12
|Güneş
|07:39
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:32
|Akşam
|17:57
|Yatsı
|19:19
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Alanyaspor
|10
|19
|4. Galatasaray
|11
|19
|5. Malatyaspor
|10
|17
|6. Trabzonspor
|10
|16
|7. Başakşehir
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Konyaspor
|11
|13
|12. Kasımpaşa
|11
|12
|13. Göztepe
|10
|12
|14. Denizlispor
|10
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|10
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|4. Erzurum BB
|11
|18
|5. Ümraniye
|10
|17
|6. Balıkesirspor
|10
|17
|7. Menemen Belediyespor
|11
|17
|8. Bursaspor
|10
|16
|9. Altay
|11
|15
|10. Keçiörengücü
|10
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Osmanlıspor
|11
|10
|15. Boluspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|11
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. Bournemouth
|12
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Burnley
|12
|15
|10. Crystal Palace
|12
|15
|11. Newcastle
|12
|15
|12. Tottenham
|12
|14
|13. Everton
|12
|14
|14. M. United
|11
|13
|15. Wolverhampton
|11
|13
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|11
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Real Sociedad
|13
|23
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|13
|20
|7. Valencia
|13
|20
|8. Getafe
|12
|19
|9. Villarreal
|12
|18
|10. Osasuna
|12
|18
|11. Athletic Bilbao
|12
|17
|12. Levante
|12
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Real Betis
|12
|13
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|13
|6