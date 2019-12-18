Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışı, temsili olarak canlandırıldı

MİLLİ Mücadele döneminde Sivas'ta 108 gün kalan Atatürk'ün, Ankara'ya gitmek üzere kentten ayrılışı, 100'üncü yılında temsili olarak canlandırıldı.



Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919'da Sivas Kongresi döneminde 108 gün kaldığı kentten ayrılışının 100'üncü yılı dolayısıyla tören düzenlendi. Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi’nin bahçesinde düzenlenen törene Sivas Valisi Salih Ayhan, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, sivil toplum örgütleri, dernek temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, Cumhuriyet Üniversitesi İnkılap Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Ergun Tarıkahya, Milli Mücadele yıllarını ve Atatürk'ün Sivas’tan ayrılışını anlattı.



Vali Salih Ayhan, 100'üncü yılda 4 Eylül Sivas Kongresi'nde geçmişi yad etmek, geleceğe umutla bakmak adına çok güzel çalışmaların yapıldığını belirterek, "250 tane etkinlik yapıldı. Bu sene ziyadesiyle kongremizin 100'üncü yılını herkese hatırlattık. O farkındalığı, o ruhu, o anlayışı, geçmişteki anlayışı çok güzel bir şekilde idrak ettik. Bugün de Atatürk'ün Sivas'ta 108 gün kalma sürecinin akabinde Ankara'ya, Sivas'tan aldığı ilhamla, Sivaslıların desteği ile Cumhuriyet ile oluşturduğu felsefeyle beraber buradan ayrılışının 100'üncü yılında hep beraber uğurlayacağız. 100 yıl önce Sivaslılar nasip sahip çıktıysa, 100 yıl sonra da aynı anlayışla bugün onu hayal edeceğiz ve buradan Atatürk'ü Ankara'ya uğurlayacağız" dedi.



100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında her kesimi kuşatan etkinliklerin düzenlendiğini söyleyen Ayhan, "Hakikaten Cumhuriyete giden yolda Sivas çok büyük bir vazife ifa etti. 100 yıl önce ve 100 yıl sonra aynı anlayış. Bu kongremiz, 4 Eylül bizim için çok güzel, çok kutlu bir miras olduğunu hep ifade ediyorum. Bunu inşallah sürekli etkinliklerle, aktivitelerle ulusal gündeme taşıma noktasını gayret edeceğiz. 100'üncü yıl ile ilgili yaptığımız etkinlerde hiç kimse ben bu etkinliklerde kendimi göremedim diyemeyecek. Hakikaten herkesi kucaklayan, kuşatan etkinler yaptık" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Vali Ayhan ve beraberindekiler, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önünden Atatürk'ü canlandıran Sivas Belediyesi tiyatro eğitmeni Bülent Olgun'u yolcu etti. O döneme ait bir araca binen Olgun, yol üzerindeki vatandaşları selamladı.