Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi olup ifade verdi
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi...
Hindistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Hindistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Kılıçdaroğlu, YSK'nın KHK kararını değerlendirdi
Kılıçdaroğlu, YSK'nın KHK kararını değerlendirdi
Bahçeli'den, TBMM töreninde çarpıcı açıklamalar
Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na baldırıyla ilgili konuştu

Atatürk'ün Samsun'a gelişinin 100'üncü yılı için 420 kilometre yürüyecekler

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gelişinin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle çeşitli sivil toplum kuruluşu üyelerinin yer aldığı grup, 'Kurtuluştan Kuruluşa Büyük Yürüyüş'...

Atatürk'ün Samsun'a gelişinin 100'üncü yılı için 420 kilometre yürüyecekler
GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gelişinin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle çeşitli sivil toplum kuruluşu üyelerinin yer aldığı grup, 'Kurtuluştan Kuruluşa Büyük Yürüyüş' adı altında Samsun'dan Ankara'ya 27 gün sürecek yürüyüş başlattı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gelişinin 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 'Kurtuluştan Kuruluşa Büyük Yürüyüş' başlatıldı. Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan sivil toplum kuruluşları üyelerinin yer aldığı grup, yürüyüşe Atatürk'ün Samsun'a gelişinde ilk adımı attığı Tütün İskelesi'nden başladı. Atatürk'ün Amasya'ya gidişinde izlediği güzergah olan 'Kurtuluş Yolu'nda yürüyen grup, Kavak ilçesine ulaştı. Gruba, yürüyüş sırasında jandarma ve sağlık ekipleri eşlik ediyor.
Grubun Amasya'nın Merzifon ilçesi, Çorum ve Kırıkkale'ye ulaştıktan sonra, ardından 27 günde 420 kilometre yol kat edip Ankara'ya ulaşmayı planladığı belirtildi. 19 Mayıs'ta Anıtkabir'e ulaşacak olan grup, 81 il ve Selanik ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen topraklarla birlikte '100'üncü yıl çınar fidesi' dikecek.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328