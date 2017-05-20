Atatürk'ün Samsun'a çıkmasını temsil eden bayrak törenle karaya çıkartıldı (2)

DANS VE SPOR GÖSTERİLERİ

Samsun'da hava muhafeleti nedeniyle bugüne ertelenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Samsun Valiliği önünde okulların spor ve dans gösteri yapıldı. Renkli görüntülere sahne olan kutlamalarda ilk olarak Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Necmettin Hüseyin, Atatürk'ün Selanik'teki evinden alınan Türk bayrağına sarılı toprağı Samsun Valisi İbrahim Şahin'e "Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün evinden aldığımız bu kutsal emaneti, size teslim etmekten onur ve şeref duyuyoruz" diyerek teslim etti. Samsun Valisi İbrahim Şahin'de Türk bayrağına sarılı toprağı öptü.

Teslim töreninin ardından Samsun'daki çeşitli okulların halk, dans, kule gösteri ile sporcuların çeşitli gösterileri izleyenler beğendi. Gösteriler sporcuları ve gençleri ayakta alkışlamasının ardından sona erdi.

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