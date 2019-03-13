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'Atatürk'ün kenti'ne imzası atıldı

YALOVA'da Barış Manço Açıkhava Tiyatrosu yanındaki yeşillik alanda, bitkilerle Ulu Önder Atatürk'ün imzası oluşturuldu. Yalova Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi ekipleri, yeşil alanlardaki tasarım ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor....

'Atatürk'ün kenti'ne imzası atıldı
YALOVA'da Barış Manço Açıkhava Tiyatrosu yanındaki yeşillik alanda, bitkilerle Ulu Önder Atatürk'ün imzası oluşturuldu.
Yalova Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi ekipleri, yeşil alanlardaki tasarım ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Yüzde 58'i tescilli orman olan Yalova'da, ekipler, anlamlı bir çalışmaya imza attı. Ekipler, Barış Manço Açıkhava Tiyatrosu yanındaki 100 metrekarelik yeşil alanda, çalı grubundan bitkilerle Atatürk'ün imzasını oluşturdu. Büyük beğeni toplayan imza figürünün akşam ve gece saatlerinde de görülebilmesi için ışıklandırma da yapılacak.
"Ata'mızın kenti Yalova'mıza yakışan bir çalışmaya imza attık" diyen Belediye Başkanı CHP'li Vefa Salman, şunları söyledi:
"Park ve Bahçeler Birimimiz tarafından kentimizin belirli bölgelerine yaptığımız çalışmalar artarak devam diyor. Halkımız tarafından büyük beğeni toplayan bir çalışmayı daha ekiplerimiz kısa sürede tamamladı. Geçtiğimiz haftalarda Yalova Devlet Hastanesi kavşağında Türkiye haritası ve ay-yıldızlı motifin peyzaj düzenlemesi yapılmıştı. Yeni tamamlanan çalışmamızda ise Barış Manço Açıkhava Tiyatrosu girişindeki yeşil alanı değerlendiren ekiplerimiz, 'Yalova benim kentimdir' diyen ve kente kent kimliği kazandıran Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını çalı grubundan bitkilerle 'Çiçek Kenti Yalova'mıza attı. Kentimizi güzelleştirmek adına bu ve buna benzer çevre düzenlemesi çalışmalarımız farklı ve özel tasarımlarla devam edecek."

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