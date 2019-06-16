Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Araştırma: İlişkilerde herkesin bir 'tipi' var
Araştırma: İlişkilerde herkesin bir 'tipi'...

Atatürk'ün İzmir'e geldiğinde kaldığı otel, bakımsızlıktan çöküyor

İZMİR’in Basmane semtinde bulunan tarihi otellerden olan ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir’e geldiğinde kaldığı bilinen Emniyet Oteli, çatısında meydana gelen çökmenin ardından kapatıldı, sonrasında da kaderine terk...

Atatürk'ün İzmir'e geldiğinde kaldığı otel, bakımsızlıktan çöküyor
İZMİR’in Basmane semtinde bulunan tarihi otellerden olan ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir’e geldiğinde kaldığı bilinen Emniyet Oteli, çatısında meydana gelen çökmenin ardından kapatıldı, sonrasında da kaderine terk edildi. İzmir Otel - Pansiyon ve İşçileri Odası Başkanı Mehmet Gönen, 1900'lü yıllarda yapılan ve zamanın en lüksleri arasında gösterilen otelin, restore edilerek kente yeniden kazandırılmasını istedi.
İzmir'in ilk otellerinden biri olan, 1900’lü yılların başında yapılan Emniyet Oteli, çatısındaki çökme nedeniyle yaklaşık 40 yıl önce kapatıldı. Cihanzade ailesine ait olan, zamanın en lüksleri arasında yer alan otel, kapatıldıktan sonra bakımsızlıktan yıkılmaya başladı.
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir’e geldiğinde kaldığı bilinen otelin kapıları, pencereleri kırıldı. Konak Belediyesi de 'Can güvenliğiniz açısından bu binaya yaklaşmak tehlikelidir' diye uyarı levhası astı.
İzmir Otel -Pansiyon ve İşçileri Odası Başkanı Mehmet Gönen, otelin 56 odalı olarak yapıldığını, içerisinde sıcak-soğuk su çeşmelerinin bulunduğunu, bunun yanı sıra para kasalarının da yer aldığını söyledi. Yıllardır kapalı durumda olan otelin, yıkılmaya yüz tuttuğunu ifade eden Mehmet Gönen, Osmanlı'nın son döneminde inşa edilen taş binanın, bugüne kadar ayakta kalan en iyi yapılar arasında yer aldığını kaydetti.
'ŞİMDİ KULLANILMAZ BİR HALDE'
Gönen, İzmir'in önde gelen ailelerinden birine mensup Kulalı Cihanzade Hüseyin Fehmi Bey tarafından yapılan ve levantenlerin kaldığı en önemli otellerden olduğunu belirterek, "Mustafa Kemal Atatürk de burada kalmış, onun adına balo tertip edilmiş. Duvarlar işlemeli. Bugüne kadar gelmiş. 10 sene önce rahatlıkla geziyorduk. Harika odalar, duvarlar vardı. Şimdi kullanılmaz bir halde. Çok güzel, taş bir bina. Bizim tarihi eserlerimizden biri yok oluyor. Basmane’de bu tür yerler çok fazla. Otelin restore edilerek kent kültürüne kazandırılması gerekiyor" dedi.
‘DİĞER BİNALARA DA ÖRNEK OLUR’
Araştırmacı-yazar Orhan Beşikçi de Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan otelin, dönemin en modern binalarından biri olduğunu vurgulayarak, "Çok büyük bir bina ve mimarisi de dikkate değer. Binanın restore edilip yeniden kent kültürüne kazandırılması gerekiyor. Otel olarak da, kentin ihtiyacı olan butik müze şeklinde de olabilir. Sahipleri ile yapılacak görüşmelerin ardından buna çözüm bulunabilir diye düşünüyoruz. Ara sokaklarda İzmir tarihi için değerli yapılar var. Eğer bu bina restore edilerek kent kültürüne kazandırılırsa, diğerlerine de örnek olacaktır" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328