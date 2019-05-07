Atatürk'ün izinde pedal çeviriyorlar

ERZURUM, () - EKOLOJİK Yaşam Bisiklet Derneği üyesi 9 kişilik bir grup, 29 Nisan günü 'İlk Adım'dan Kurtuluşa Ata'nın izinde' sloganı ile başlatıkları bisiklet turu kapsamında Erzurum'a ulaştı. Atatürk Evi ve kongre binasını gezen grup burada türküler söyledi, zeybek oynadı.

Milli mücadelenin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlattığı güzergahta pedal çeviren Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği üyeleri, bugün sabah saatlerinde Erzurum'a ulaştı. Bisiklet Kulübü üyelerinin karşıladığı grup, kent merkezinde cadde ve sokaklarda tur attı. Atatürk Evi'ni ziyaret eden bisikletçiler daha sonra milli mücadele ateşinin yakıldığı, Cumhuriyet'e giden yolda ilk adımların atıldığı 23 Temmuz Kongre binasını gezdi. Tarihi kongre salonunu inceleyen grup, burada mini bir konser verdi. Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendiren grup üyeleri zeybek oynadı. Erzurum ekibiyle birlikte sayıları 25'e ulaşan bisikletli grup daha sonra valiliği ziyaret etti.

Vali Okay Memiş tarafından bahçede karşılanan grup, yolculukları hakkında bilgi verdi. 9 kişilik bisikletli grubun kurtuluş mücadelesinin başladığı güzergahta pedal çevirmesinin çok anlamlı bir hareket olduğunu belirten Valisi Okay Memiş, "Erzurum Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı bir kent. Tıpkı Samsun gibi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk 53 gün Erzurum'da kalıyor ve Dadaşlar Atatürk'ü bağrına basıyor. Atatürk Samsun'dan yola çıkıp Erzurum'a geldiğinde saray onu görevden alıyor. Askerlikle ilişkisini kesiyor ve sivil oluyor. Kazım Karabekir Paşa 9. Kolordu Komutanı ve Atatürk'ün de tutuklanma kararı var. Kazım Karabekir Paşa geliyor ve 'Emrinizdeyim' deyince Kurtuluş Savaşı'nın seyri değişiyor. Aslında İstanbul'dan Anadolu'ya geçip Kurtuluş Savaşı'nın başlatma fikrinin en güçlü fikirlerinden biri Kazım Karabekir Paşadır. Böylelikle mücadele devam ediyor ve büyük güçlü Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri böylece milletle birlikte atılmış oluyor" diye konuştu. Grup daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i makamında ziyaret etti. Grubun önemli bir farkındalığa imza attığını belirten Sekmen, üyelere kazasız belasız yolculuklar diledi.

Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği Başkanı ve Proje Koordinatörü Tanju Subaşı, milli mücadelenin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında etkinliğin düzenlendiğini söyledi. Subaşı, "19 günde 1919 kilometre pedal çevireceğiz. Samsun İlkadım'dan başlayarak Havza, Amasya, Tokat, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri ve Nevşehir şehirlerini geçtikten sonra Ankara eski mecliste sona erecek olan yolculuğumuz esnasında, Gazi ve silah arkadaşlarının konakladıkları misafirhaneleri ve kullandıkları kongre binalarını ziyaret edecek, bağımsızlığımızın yüzüncü yılında, istiklalimizin mimarlarını şükran ve minnetlerimizle anacağız" dedi.



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