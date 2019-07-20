Atatürk'ün ilk kazmayı vurduğu yenilenen demiryolu hattında test sürüşü

AVRUPA Birliği (AB) IPARD projesi kapsamında 2015 yılında 260 milyon euro bedelle çalışmaları başlatılan Samsun-Sivas Kalın demiryolu hattı yenileme projesinde sona gelindi. Sivas Valisi Salih Ayhan, il protokolüyle beraber yenilenen hatta incelemelerde bulunarak, demiryolu otosuyla test sürüşüne katıldı.Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 21 Eylül 1924'te ilk kazmayı vurarak çalışmalarını başlattığı ve 1931 yılında açılışını gerçekleştirdiği 378 kilometrelik Samsun-Sivas Kalın demiryolu hattında 4 yıl önce Avrupa Birliği IPARD projesi kapsamında başlatılan modernizasyon çalışmasında son aşamaya gelindi. Çalışma kapsamında 378 kilometreli hat yenilenirken, 30 tarihi köprü restore edildi. Hat üzerine yaklaşık 40 yeni köprü de inşa edildi. 260 milyon euroya tamamlanan hat yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, TCDD yetkililerden bilgi aldı. Demiryolu otosuna binen Vali Ayhan ve beraberindekiler Yıldızeli-Kalın İstasyonu arasında gerçekleştirilen test sürüşüne katıldı. Yapılacak test sürüşlerinin ardından Sivas'ı liman kentlerine bağlayacak olan demiryolu hattının gelecek ay açılması hedefleniyor.Türkiye'de, özellikle Sivas'a son yıllarda yapılan en büyük projelerden birini kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Vali Salih Ayhan, "2019 yılının Ağustos ayında bitişi Eylül ayında test sürüşleriyle yıllardır hayalini kurduğu Sivas'ın liman kentlerine ulaşmasının mutluluğunu yaşayacağız. 378 kilometre olan bu hattın tamamını yenilemiş vaziyetteyiz. 30 tane tarihi köprü bu hat üzerinde restore edilmiş vaziyette. 40'ın üzerinde yeni köprü yapılmış durumda ve Türkiye'nin son yıllarda Avrupa'dan IPARD projesi kapsamında aldığı en büyük yatırım 260 milyon Euro. Bunu liraya çevirdiğimiz zaman 2 milyar Lira. Bu Sivas'ın ne kadar kritik bir nokta olduğunu, ne kadar önemli bir şehir olduğunu, limanlara geçit bağlantısı olması gerektiğinin en güzel ifadesidir. Bu yatırımlar kolay gelmiyor. İnşallah bu projeyle beraber Sivas'ta yapılacak lojistik köy ile Samsun'daki lojisik köy birleştiği takdirde Sivas'taki üretime çok daha kolay ulaşım sağlanacaktır" dedi.'SİVAS İÇİN ÖNEMLİ BİR PROJE'Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, Samsun-Sivas arasındaki demiryolu hattı yenileme projesi çalışmalarını incelediklerini ifade ederek, "2015 yılında IPARD projesi kapsamında başlayan bu proje artık son aşamasına geldi. Sivas için önemli bir proje. Özellikle Sivas'ta üretilen ürünlerin limana daha hızlı ulaştırılması noktasında Sivas'a katkı sağlayacaktır. Önümüzdeki süreçte bu projenin tamamlanmasıyla, YHT'nin Sivas'ta devreye girmesiyle ve Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nin faaliyete geçerek lojistik köy ile bir bütün olarak değerlendirdiğinde, Sivas için kazanç olacaktır" diye konuştu.

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