Atatürk'ün hayatını 'Vasiyet' adlı tek kişilik gösteriyle anlattı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk'ün hayatını ve bilinmeyen yönlerini tek kişilik gösterisi ile anlatan Zonguldak'ın Devrek ilçesi Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Okan Onur, duygulu anlar yaşattı.ADD Marmaris Şube yönetimi, Cumhuriyet'in 96'ncı kuruluş yıl dönümü kapsamında Atatürk'ün hayatı ve bilinmeyen yönlerini konu alan bir etkinlik düzenledi. Armutalan Kültür Merkezi Tarık Akan Salonu'ndaki etkinlikte, Zonguldak'ın Devrek ilçesi ADD Başkanı Okan Onur'un tek başına sahnelediği 'Vasiyet' adlı anlatımda Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatına dair bilinmeyen yönleri bir prodüksiyonla aktardı. Sinevizyon eşliğinde Onur'un anlatımıyla bir saat süren etkinlikte bazı izleyiciler, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşam hikayesini dinlerken duygulanıp, gözyaşlarına hakim olamadı. Uzun süre alkış alan gösterinin sonunda Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, Onur'a teşekkür plaketi verdi. Onur ise Belediye Başkan Yardımcısı Öztürk'e dünyaca ünlü üzerinde Atatürk resmi işlemeli Devrek bastonu hediye etti.ADD Devrek Şube Başkanı Okan Onur, gösterinin sonundaki konuşmasında, "Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatmanın bir ölçüsü olmaz, olamaz. Ulu önderimizi yaşlı, genç, yetişkin herkese anlatmaya mecburuz. O'nu Türkiye'nin her yerinde anlatmaya devam edeceğim" dedi. ADD Marmaris Şube Başkanı Dilay Uçar da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları konusunda Marmaris olarak çok şanslı olduklarını belirterek, "26 Ekim'den bu yana kutlama yapıyoruz. 'Cumhuriyet'in Kalesiyiz' demekten gurur duyuyorum. Desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederim" dedi. Gösteriyi, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, AK Parti Marmaris İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Güneştutar, sivil toplum ve dernek temsilcileri yanı sıra yaklaşık 500 Marmarisli izledi.

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