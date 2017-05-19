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Atatürk'ün doğum günü kutlandı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Gül, hazırlattığı pastayı protokol üyeleriyle keserek, Atatürk'ün doğum...

Atatürk'ün doğum günü kutlandı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Gül, hazırlattığı pastayı protokol üyeleriyle keserek, Atatürk'ün doğum gününü kutladı.
Kemer İlçesi'ndeki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'ndaki resmi törenle başladı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Mustafa Özkaynak'ın öğrencilerle Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törene, Kaymakam Mustafa Cihad Feslihan, Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Kağan Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yasin Berçin, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, İlçe Emniyet Müdürü Tevfik Karayakalı, siyasi parti temsilcileri ile ilçe sakinleri katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Belediye Başkanı Mustafa Gül, üzerinde Atatürk'ün imzasının bulunduğu pastayı alana getirterek, "Bugün aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum günü" dedi. Başkan Gül, "Yaşın zamanı ve yeri yokmuş. Sabah haberlerde dinlerken Atatürk, annesine 'Ben hangi gün dünyaya geldim' diye soruyor. Annesi Zübeyde Hanım da 'Ilık bir mayıs günü dünyaya geldin' diye cevap vermiş. Atatürk bunun üzerine 'Benim doğum günüm neden 19 Mayıs olmasın' diyor. Ben bunu haberlerde duyunca ilk defa Atatürk'ün doğum gününü kutlama onuruna nail olmak istedim. Belki bu Türkiye'de bir ilktir" dedi.
Başkan Gül daha sonra protokol üyeleriyle pastayı keserek Atatürk'ün doğum gününü kutladı.

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