Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 87'nci yıl dönümü kutlandı

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 Şubat 1931 tarihinde trenle Aydın Garı'na gelişinin 87. yıl dönümü, törenlerle kutlandı.

Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 87. yıl dönümü nedeniyle ilk tören, Aydın Valiliği önünde Atatürk Büstü'ne çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Tren Garı'na öğrencilerin oluşturduğu kortejle gelindi. Tren Garı'ndaki Atatürk'ü temsili karşılama törenine, MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, Aydın Vali Yardımcısı Abdullah Arslan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karagöz, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

TEMSİLİ KARŞILAMA YAPILDI

Atatürk'ün Aydın'a gelişinin yıl dönümü için İzmir'den gelen, balonlarla ve bayrakla süslenmiş trenin önüne Ulu Önder'in portresi asıldı. Siren sesiyle gara yanaşan terenden temsili olarak iki öğrenci, ellerinde Atatürk portresiyle indi. Öğrenciler alkışlarla karşılandı. Öğrenciler, yanlarında getirdikleri Türk bayrağını Vali Yardımcısı Abdullah Arslan'a takdim etti. Arslan ise kendisine verilen bayrağı öperek aldı. Vali Yardımcısı Arslan, "Gençler bu bayrağı sizlerden teslim alıyorum. Bağımsızlığımızın sembolü olan bu bayrağı, daima yükseklerde dalgalandıracağız. 87 yıl önceki gibi Ata'mızın gelişini aynı heyecanla karşılıyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler, halk oyunları sergiledi.



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