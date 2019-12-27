Atatürk'ün Ankara'ya gelişi 'Seymenler Yürüyüşü' ile kutladı

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yıl dönümünü, Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 'Seymenler Kortej Yürüyüşü' ile kutladı.Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yıl dönümü 'Seymenler Kortej Yürüyüşü' ile kutlandı. Genelkurmay Kavşağı'ndan başlayan Seymenler Kortej Yürüyüşü, Atatürk ve Cumhuriyet Bulvarlarının ardından Ulus Atatürk Anıtı önüne kadar devam etti. Korteje, TBMM Başkanvekili Levent Gök, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, bazı CHP milletvekilleri, çok sayıda dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşunun yanı sıra binlerce Ankaralı eşlik etti. Yürüyüşte, 'İleri Marşı', 'Onuncu Yıl Marşı', 'Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa' marşları hep birlikte söylendi.Yürüyüş sonrası Ulus'taki Atatürk Anıtı önünde açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkentin sıradan bir kent olmadığını belirtti. Yüzyıl önce Dikmen sırtlarında yaklaşık 25 bin Ankaralının Mustafa Kemal Atatürk'ü beklediğini söyleyen Yavaş, "Bundan yüzyıl önce vatanımıza kastedilirken, ülkemizin dört bir yanı işgal altındayken bunun kabul edilemeyeceğini haykırmış bir kenttir Ankara" dedi.