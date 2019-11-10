Son Dakika
Atatürk, Tunceli'de anıldı
TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Tunceli'de düzenlenen törenle anıldı. Sabah saatlerinde Atatürk Anıtı önünde başlayan törene; Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, 4'üncü Komando...
GENEL 10.11.2019, 13:00
TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Tunceli'de düzenlenen törenle anıldı.
Sabah saatlerinde Atatürk Anıtı önünde başlayan törene; Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, 4'üncü Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu, Belediye Başkan Vekili Ümit Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ile çok sayıda asker, polis ve vatandaş katıldı. Çelenklerin anıta bırakılmasının ardından saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Kültür merkezinde devam eden törene katılan protokol, ön sıralardaki yerlerine oturmayıp vatandaşların arasına geçti. Atatürk'ün yaşamı ve başarılarının anlatıldığı konuşmaların yapıldığı törende video gösterileri sunuldu. Tören, öğrencilerin Atatürk'ün sevdiği türküleri okumasından sonra okullar arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.
Sabah saatlerinde Atatürk Anıtı önünde başlayan törene; Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, 4'üncü Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu, Belediye Başkan Vekili Ümit Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ile çok sayıda asker, polis ve vatandaş katıldı. Çelenklerin anıta bırakılmasının ardından saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Kültür merkezinde devam eden törene katılan protokol, ön sıralardaki yerlerine oturmayıp vatandaşların arasına geçti. Atatürk'ün yaşamı ve başarılarının anlatıldığı konuşmaların yapıldığı törende video gösterileri sunuldu. Tören, öğrencilerin Atatürk'ün sevdiği türküleri okumasından sonra okullar arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.
23°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 10 Kasım 2019
|İmsak
|06:12
|Güneş
|07:39
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:32
|Akşam
|17:57
|Yatsı
|19:19
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Alanyaspor
|10
|19
|4. Galatasaray
|11
|19
|5. Malatyaspor
|10
|17
|6. Trabzonspor
|10
|16
|7. Başakşehir
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Konyaspor
|11
|13
|12. Kasımpaşa
|11
|12
|13. Göztepe
|10
|12
|14. Denizlispor
|10
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|10
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|4. Erzurum BB
|11
|18
|5. Ümraniye
|10
|17
|6. Balıkesirspor
|10
|17
|7. Menemen Belediyespor
|11
|17
|8. Bursaspor
|10
|16
|9. Altay
|11
|15
|10. Keçiörengücü
|10
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Osmanlıspor
|11
|10
|15. Boluspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|11
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. Bournemouth
|12
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Burnley
|12
|15
|10. Crystal Palace
|12
|15
|11. Newcastle
|12
|15
|12. Tottenham
|12
|14
|13. Everton
|12
|14
|14. M. United
|11
|13
|15. Wolverhampton
|11
|13
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|11
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Real Sociedad
|13
|23
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|13
|20
|7. Valencia
|13
|20
|8. Getafe
|12
|19
|9. Villarreal
|12
|18
|10. Osasuna
|12
|18
|11. Athletic Bilbao
|12
|17
|12. Levante
|12
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Real Betis
|12
|13
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|13
|6