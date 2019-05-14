Atatürk Liseliler, milli mücadelenin 100'üncü yılını andı

İZMİR Atatürk Lisesi Mezunları Derneği, okul öğrencileri ve öğretmenleri, milli mücadelenin 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu.İzmir Atatürk Lisesi konferans salonunda, milli mücadelenin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle 'Kurtuluş Ateşini Yakanlar' konulu bir konferans düzenlendi. Konferansta konuşan araştırmacı yazar Ahmet Gürel, lise öğrencilerine tarihi olaylarla ilgili bilgiler verdi. Bir Atatürk Lisesi mezunu olduğunu belirten Gürel, savaş yıllarında yabancı ülkelerin Anadolu'dan pay koparma hesapları yaptığını anlattı. Ege Bölgesi'nin Yunanistan'a mı İtalya'ya mı verileceğinin tartışıldığını vurgulayan Gürel, o günkü adıyla 'Mekteb-i Sultani' olarak bilinen İzmir Atatürk Lisesi'nin tarihsel açıdan önemine dikkat çekti. Gürel, "Uluslararası toplantılarda İzmir'de Rumların çoğunlukta olduğu konuşuluyormış. 4 Mart 1919'da Ferit Paşa iş başına gelir. ABD, İngiltere, Fransa, İtalya gibi galip gelen ülkeler Anadolu'yu parçalamaya gelirken Atatürk Lisesi, Konak Meydanı'nda kaymakamlığın bulunduğu yerde yer alıyordu. O bina yandı ve yıkıldı. İzmir işgali sırasında Mekteb-i Sultani binası işgalciler tarafından adliye olarak kullanıldı. Lisemiz daha sonra bu binaya taşındı. Okulumuzda düzenlenen toplantı ile milli mücadele konusunda önemli bir aşama kaydedildi" dedi. Gürel daha sonra konferansa katılan öğrencilere Atatürk Lisesi'nin eski fotoğraflarının yer aldığı görüntülü bir sunum izletti. Yunan ordusunun Kordon boyunda yürüyüşlerine ait fotoğrafların yer aldığı sunumda İzmir Limanı'na gelen Yunan gemilerinin görüntüleri de yer aldı. Gürel, Yunan işgalcilerinin Konak'ta, Basmane'de, Sarı Kışla'da kurduğu hakimiyet ile ilgili görselleri öğrencilerle paylaştı.İŞGALE KARŞI İLK KIVILCIMKonferansın ardından İzmir Atatürk Lisesi Müdürü Ahmet Yılmaz, İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Murat Saraç ve vakıf temsilcileri ile beraber, bayrak takımı, görevli öğrenciler, öğretmenler, okul aile birliği temsilcileri, mezunlar ve diğer katılımcılar kortej halinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Kortejin yürüyüşü sırasında marşlar söyleyen öğrencilere dükkanların önüne çıkan esnaf da alkışlarla eşlik etti. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk anıtına çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Okul Müdürü Ahmet Yılmaz, tarihi araştırmalardan elde edilen bilgilere göre Atatürk Lises'nin tarihsel süreçteki önemini anlattı. Yunan işgalinin bir gün öncesi 14 Mayıs 1919 tarihinde o zamaki adıyla 'Sultani' olan okulda öğretmen, öğrenci ve şehrin ileri gelenlerinin katılımıyla bir toplantı düzenlendiğini belirten Yılmaz, işgale karşı direniş kararının alındığını belirterek, şunları söyledi:"Okulumuz öğretmenleri, ilk kurşunu atan Hasan Tahsin, İzmir Müftüsü Rahmetullah Bey, Şehit miralay Fethi Bey, Miralay Kazım Özalp, Nail ve Halit Moralı Kardeşler, Ferit Eczacıbaşı gibi şehrin ileri gelenlerinin katıldığı toplantı sonrası bir bildiri yayınlayarak okulumuz öğrencileri tarafından tüm şehre dağıtılmıştır. Camilerden okunan salalarla, çalınan davullarla, tüm Müslüman Türkler, 'Maşatlık' adı verilen bugünkü Bahri Baba Parkı'nda toplanmaya çağırılmıştır. Mustafa Necati ve Vasıf Çınar gibi okulumuzdan yetişmiş öğretmenler burada toplanan büyük kalabalığı işgale karşı milli mücadeleye çağıran etkili konuşmalar yapmışlardır. Halk, çoban ateşleri yakarak işgal için Körfez'de bekleyen düşman gemilerine gözdağı vermeye çalışmıştır. Başka bir deyişle işgale karşı ilk kıvılcımı çakmışlardır. Ertesi gün sabah saatlerinde başlayan işgale karşı ilk kurşunun atılmasıyla silahlı direniş ve 3 yıldan fazla sürecek milli mücadele başlamıştır. Bütün bu sürecin okulumuzda gerçekleşen toplantı ile başlaması katılımcıların bir anlamda kurtuluş ateşini yakan olmaları, öğretmen ve öğrencilerimizin milli mücadelede ve sonrası Cumhuriyetin kuruluşunda etkin görev alması, hepimiz açısından bir gurur kaynağıdır. Milli mücadelenin 100'üncü yılında okulumuz öğrenci, öğretmen , idareci ve mezunlarımızla birlikte başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve kahramanlarımızı anmayı onların bize bıraktığı bu cennet vatan ilelebet korumayı bir borç biliyoruz."Alsancak Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan öğretmen ve öğrencilerden oluşan grup, Atatürk Lisesi Marşı'nı okuduktan sonra gökyüzüne balonlar bıraktı.FOTOĞRAFLI