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Atatürk heykelinin kopan kolu için inceleme

EDİRNE'nin Meriç İlçesi'nde Atatürk heykelinin elinde kitap bulunan kolu koptu. Kopmanın saldırı sonucu mu yoksa yıpranma nedeniyle mi olduğunun belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Meriç İlçesi Belediyesi önünde bulunan Atatürk heykelinin...

Atatürk heykelinin kopan kolu için inceleme
EDİRNE'nin Meriç İlçesi'nde Atatürk heykelinin elinde kitap bulunan kolu koptu. Kopmanın saldırı sonucu mu yoksa yıpranma nedeniyle mi olduğunun belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Meriç İlçesi Belediyesi önünde bulunan Atatürk heykelinin henüz belirlenemeyen nedenle elinde kitap bulunan sol kolu koptu. Kopan kol belediye tarafından alındı. Heykelin kolunun saldırı sonucu mu yoksa yıpranma nedeniyle mi düştüğünün belirlenmesi için araştırma başlatıldı. CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, ilçeye gidip konuyla ilgili araştırmada bulundu. Pekcanlı, "Meriç ilçemizde Atatürk heykelinin bir kolunun kopması ilçede günün konusu oldu. Bizde konuyla ilgili Meriç ilçemize gidip heykeli inceledik. Yetkililerin incelemesinin devam ettiğini öğrendim. Art niyetli bir durum olmadığı tahmin ediliyor, bizde çok ön yargılı değiliz. Bizim yetkililerden beklentimiz heykelin en kısa zamanda eski haline dönüştürülmesi. Olayın takipçisi olacağız" dedi.

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