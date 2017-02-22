Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısıyla ilgili iddianame kabul edildi

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,() Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016 tarihinde DAEŞ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıya ilişkin 41'i tutuklu 46 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Şüpheliler Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.



257 SAYFALIK İDDİANAME



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan 257 sayfalık iddianamede, 41'i tutuklu 46 şüpheli bulunuyor. Terör saldırısında 45 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen iddianamede, terör saldırısında yaralanan ve malı zarar gören 207 kişi de iddianamede “müşteki" sıfatıyla yer alıyor.



46' ŞAR KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENDİ



İddianamede şüphelilerin "Terör örgütü kurmak ve yönetmek", "Örgütü üye olmak", "Anayasayı ihlal", "Tasarlayarak adam öldürme", "Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs" ve "Mala zarar vermek" suçlarından 46'şar kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 132'şer yıldan 3 bin 342'şer yıla kadar hapisleri isteniyor.





