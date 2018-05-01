İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,()-TATİL için Türkiye’de bulunan yabancı turist gruplarının ülkelerine dönmesi nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu yaşandı.

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin tatil noktalarına tatil için gelen yabancı grupların, bugün ülkelerine dönüşleri başladı. Yolcu grupları nedeniyle bugün öğle saatlerinden itibaren aralıklarla Atatürk Havalimanı’nda yoğunluk yaşandı. Havalimanı giriş noktaları ve pasaport noktalarında kuyruklar oluştu. Polis ekipleri, yoğunluğunu azaltmak ve yolcuları uçaklarına yetiştirmek için büyük çaba harcadı.

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