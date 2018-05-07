Atatürk Havalimanı'nda yağmur etkili oldu

İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL, () İSTANBUL’DA öğleden sonra zaman zaman şiddetini attıran yağmur nedeniyle, Atatürk Havalimanı’na iniş için alçalan bir uçak, ilk denemesinde pisti pas geçmek zorunda kaldı.

İstanbul’da etkili olan yağmur nedeniyle Atatürk Havalimanı’na iniş için alçalan uçaklar bir süre sırada beklemek zorunda kaldı. Kiev-İstanbul seferini gerçekleştiren Ukrayna Havayolları’na ait Boeing 737-800 tipi tarifeli uçak da havalimanına inişi sırasında, şiddetini artıran yağmur nedeniyle pisti pas geçmek zorunda kaldı. İlk denemesinde başarısız olan uçak, tekrar iniş sırasına girerek 20 dakika gecikmeli olarak saat 15.00’da sorunsuz olarak havalimanına inişini gerçekleştirdi.

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