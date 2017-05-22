Atatürk Havalimanı'nda vale çilesi

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,()-İSTANBUL Atatürk Havalimanı'nda tatil dönüşü oluşan yoğunluk bu kez (Vale)araç tesliminde sıkıntılara yol açtı.

Oluşan yoğunluk nedeniyle araç teslim noktasında araçlarını almaya gelenler, uzun kuyruklar oluşturdu.

Her tatil dönüşü pasaport kontrol noktalarında kuyruk oluşurken, bu kez polisin önlemler alması nedeniyle sıkıntı yaşanmadı.

Pasaport polisi bütün polis kontuar noktalarını açık tuttu. Ve pasaport işlemlerinin kısa süre içinde yapılmasını sağladı.

Ancak bu kez tatilden dönen vatandaşlar araç teslim noktalarında sıkıntı yaşadı.

Tatile giderken araçlarını valelere bırakarak yurtdışına giden tatilciler, dönüşte oluşan yoğunluk nedeniyle araçlarına alabilmek için vale noktasında uzun kuyruklar oluşturdu. Yolcular araçlarına alamayınca otopark içerisinde bulunan araç teslim odasına yöneldi. Bu arada isimleri okunan araç sahipleri servis araçlarına bindirilerek araçlarının yanına götürüldü.

Sıkıntıyı yaşayan yolculardan Yusuf Yaşar "Salı günü aracımı bıraktım. Bugün 8'den beri buradayım. 3 aylık çocuğum var. Annesi ile birlikte dışarıda bekliyor. 2 saat 42 dakikadır. Bekliyorum. Yukarıda 1 buçuk saat bekledim. Sonra buraya geldim. Anahtarı mı şimdi yeni aldım. Maalesef kimse açıklama yapmıyor" dedi.

Gamze Hakyemez ise, “Saat 7 buçukta uçağımız indi. Ve 3 saattir burada bekliyoruz. Sefilliği görüyorsunuz. Aracımı cuma günü sabah bıraktım. 3 saat oldu. Hala aracımız ortada yok" şeklinde konuştu.

Diğer bir yolcu Niyazi Galipoğlu da “Arabayı teslim almaya geldik. Saat 9'dan beri bağırış çağırış arabanın hala nereden alınacağı belli değil. Anahtarlar karıştı. Herkes ayrı bir şey söylüyor. Söylediklerinden benim anladığım kadarıyla şimdiye kadar böyle yoğunlukla karşılaşmadıkları için daha ileriki günlerde nasıl bir organizasyon yapacaklarını anlayacaklar."

Oskar Kemal Gerco da, “Ayın 18'de aracımı bıraktım. Fakat o kadar araç almışlar ki hiçbir şekilde teslim edemiyorlar. Burada 3 buçuk saat araç bekleyenler var. Ben yaklaşık 2 saat bekledim. Şans eseri anahtarımı aldım. Şimdi bir daha kuyruk bekliyorum. Açık otoparka gidebilmek için açık otoparka gidip birde araç bulacğız muhtemelen sonra yola çıkacağız. Tahmin ediyorum. Böyle bir şeyi beklemiyorlardı. Buna karşı bir çözümleri de yok. Bu insanları dönüş tarihleri ve zamanları belli ama şuan yapılacak hiçbir şey yok. Herkes çile çekiyor" dedi.

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