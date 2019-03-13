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Atatürk Havalimanı'nda 'tel örgülü' önlem

Enver ALAS-İbrahim YILDIZ / İSTANBUL, () DEVLET Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ),  7 Nisan'daki taşınmanın ardından ticari uçuşlara kapatılacak olan Atatürk Havalimanı'na,  iç ve dış hat terminal binalarının güvenliğinin sağlanması...

Atatürk Havalimanı'nda 'tel örgülü' önlem

Enver ALAS-İbrahim YILDIZ / İSTANBUL, () DEVLET Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ),  7 Nisan'daki taşınmanın ardından ticari uçuşlara kapatılacak olan Atatürk Havalimanı'na,  iç ve dış hat terminal binalarının güvenliğinin sağlanması için tel örgüler çekilmeye başlandı.

7 Nisan tarihinden sonra ticari uçuşlara kapatılacak olan Atatürk Havalimanı’nın ilk etapta boşta kalacak olan iç ve dış hatlar terminaller binalarının güvenliği için DHMİ tarafından önlemler alınmaya başladı. Bu  amaçla ilk olarak terminallerin çevre güvenliğin sağlanması için tel örgüler çekilmeye başladı. Bu çalışmaların 7 Nisan tarihine kadar tamamlanacağı öğrenildi. 

İstanbul Havalimanı’na taşınmanın tamamlanmasının ardından Atatürk Havalimanı ticari uçuşlara kapatılacak. Buradan iş jeti, kargo uçakları ve bakıma gelen yolcu uçaklarına hizmek verilecek.

(FOTOĞRAF)

 

 

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