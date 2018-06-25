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Atatürk Havalimanı'nda seçim sonuçları

Hüseyin ASLIYÜCE-iSTANBUL,()  ATATÜRK Havalimanı'nda Dış Hatlar geliş ve gidiş terminallerinde kurulan sandıklarda Cumhurbaşkanlığı ve 27'inci dönem milletvekili genel seçimi kesin olmayan sonuçları belli oldu.  Bakırköy İlçe Seçim...

Atatürk Havalimanı'nda seçim sonuçları

Hüseyin ASLIYÜCE-iSTANBUL,()  ATATÜRK Havalimanı'nda Dış Hatlar geliş ve gidiş terminallerinde kurulan sandıklarda Cumhurbaşkanlığı ve 27'inci dönem milletvekili genel seçimi kesin olmayan sonuçları belli oldu. 

Bakırköy İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre; Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sınır kapılarında oy verme noktalarından biri olan Atatürk Havalimanı'nda 38 bin 608 oy kullanıldı. Recep Tayyip Erdoğan 14 bin 954 oyla birinci, Muharrem İnce 14 bin 601 oyla ikinci, Selahattin Demirtaş 2 bin 325 oyla üçüncü, Meral Akşener  bin 839 oyla dördüncü ,Temel Karamollaoğlu 294 oyla beşinci, Doğu Perinçek  ise 112 oyla altıncı sırada yer aldı.

Oyların  27'inci dönem milletvekili genel seçimine göre dağılımı ise şöyle: 
AK Parti  12 bin 937, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 10 bin 439, Halkların Demokratik Partisi (HDP) 5 bin 262,  İYİ Parti (İYİ) 2 bin 565, Milliyetçi Hareket Partisi  (MHP) bin 896 oy,  Saadet Partisi (SP) 380, Vatan Partisi 130 ve  Hüdapar 64 oy aldı. 

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